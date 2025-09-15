◇セ・リーグ 巨人0―3DeNA（2025年9月15日 横浜）

巨人は敵地でDeNAに敗れて2連敗。9月6日以来9日ぶりの借金2となり、8月2日以来44日ぶりの3位に転落した。

クライマックスシリーズ（CS）進出と2位を争う3位DeNAとの直接対決第1ラウンドを乱打戦の末に落とし、ゲーム差なしと迫られていた巨人。だが、負けられない一戦で今季13度目の零敗を喫した。

敗戦の瞬間、ベンチで微動だにしなかった阿部慎之助監督（46）。

史上4人目の日米通算200勝目を懸けて18日ぶりの1軍マウンドに上がった先発右腕・田中将大投手（36）は0―0のまま迎えた6回に先制され、6回5安打2失点好投も今季3敗目（2勝）を喫したが、指揮官は「頑張ったね。なんとか勝たせてあげたかったんだけど」とし、田中将と話していた内容について問われると「名古屋、次、中5（日）で行ってもらうので。それだけです」と21日の中日戦（バンテリンD）で先発させることを明かした。

敗れはしたものの、左翼・丸、中堅・キャベッジがともにダイビングキャッチするなど再三の好守。阿部監督は「そうだね。負けはしたんだけど、凄いみんな気持ちが出ていてね。負けていい試合ってのはないんだけど、次に必ずつながるという試合だったかなと思います」と前向きに受け止めていた。