◇陸上 世界選手権第3日 女子100メートル障害準決勝（2025年9月15日 国立競技場）

女子100メートル障害の準決勝が15日に行われ、2大会ぶりの出場となる日本記録保持者の福部真子（29＝日本建設工業）は13秒06で1組7着だった。

フライング失格者が出る中でも集中してスタートを決めたが、中盤以降、世界の強豪に差を広げられた。

14日に行われた予選では12秒92の5組4着ながら、タイム上位で準決勝に進んだ。昨秋に発症した、リンパ節に良性の炎症が起きる原因不明の「菊池病」に悩まされてきた中での大舞台。「出場できたのは奇跡みたいなもの。準決勝では日本記録を狙っていきたい」と話した通り、集中してレースに臨んだ。

▼福部 （涙を流し）今季最悪の走りをしてしまった。（昨秋に菊池病を発症…ここまでの道のりを振り返り）菊池病になった時に、もう終わりだなと思っていたし、代表のユニホームを着て走れないなと思っていた時間もあった。こうやって日本代表のユニホームを着て、日本中の皆さんに応援してもらう姿は想像していなかった。よく頑張ったと自分を褒めてあげたい。