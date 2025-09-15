炎天下の中農作業にいそしむのは宇土市に住む田代幸士さん。「農家」の田代さんには実はもう1つの顔が。94歳のいまも撮影を続ける「現役カメラマン」でもあります。





この日、訪れたのは山都町の「八朔祭」です。見どころは巨大な「大造り物」の引き廻し。毎年多くのカメラマンが集まります。



■田代幸士さん

「子どもが好きだけんすぐ撮りに行く」





夢中でシャッターを切る田代さん。渾身のショットを狙います。





田代さんが写真を始めたのは76年前の学生時代にさかのぼります。宇土高校3年生の時、同級生2人と写真部を立ち上げました。



■田代幸士さん

「カメラもたまたまですね。裏のご主人から、確かミゼットという小さなカメラですが、それを（もらって）持っておりましたからですね。写真を撮ろうかと思ってですね」



高校卒業後は熊本県警に就職。58歳で退職した後はさらに写真に熱中します。一番の自信作を見せてもらいました。



■田代幸士さん

「熊日賞でしたよね。（警察を）辞めてから平成5年頃ですね。撮りましたけど。子供の表情がとても良かったもんですから。ニコニコです。祭りにかたって走られるんですね。嬉しかったんでしょう」





1993年の熊日写真展でグランプリに輝いた写真です。このほかにも、受賞した回数は約200回！そんな田代さんでも悩むのが「瞬間」を捉えることだといいます。





■田代幸士さん

「その人や場面の一番良かった瞬間を瞬間を狙わんといかんからですね。その瞬間を撮るのがちょっと難しい」



田代さんが毎月足を運ぶのが宇土鶴城写友会です。会員たちがそれぞれ撮影した写真を持ち寄り意見を交わしたり情報交換をしたりします。



■写友会の友人

「やっぱり人生のベテランですので私どもがちょっと悩みごととか、人生いろいろありましたのでどうしたもんだろうかということで相談を持ちかけたりとかしてかなり助かっておりました」

「意欲があるから元気でまだ長生きしてもらいたいと思います」



田代さんにとって写真仲間は「良きライバル」。切磋琢磨しあう大切な存在です。



さて、田代さんが訪れた山都町伝統の八朔祭。撮影はうまくいっているのでしょうか。



■田代幸士さん

「露出がちょっと足らんかった」

Q.暗かったですか？

「そうですね。後ろのバックが空だったら露出をかけんと」



納得がいかない様子も。





■田代幸士さん

「左の鬼がとても被写体としていいだろうと思う。そこに狙いを定めて撮りました」



田代さんのカメラは迫力ある大造り物をしっかりと捉えていました。カメラマン歴40年。情熱はまったく衰えません。





■田代幸士さん

「自分からもうカメラを取ったら死ねということと一緒。でもうカメラから離れられません」

Q今後の目標は？

「もう1回、熊日写真展に入りたい。あと何年か（続けられるか）分からないけど」

Q.カメラは何歳まで続けたいですか？

「死ぬまで。動ける間は」



ずっと写真を撮り続けたい。田代さんはきょうもシャッターを切ります。