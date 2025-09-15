芝居で“壁にぶつかる瞬間”はある？ 阿部寛「もう、年がら年中」

俳優の阿部寛（61歳）が、9月14日に放送されたトーク番組「おしゃれクリップ」（日本テレビ系）に出演。年がら年中壁にぶつかっていると語った。



番組の未公開トークとして、阿部寛と日曜劇場「下町ロケット」で共演したMCの山崎育三郎が、「芝居とか役の中で壁にぶつかる瞬間はある？」と尋ねると、阿部は「もう、年がら年中ですよね」と即答。



阿部は「自分が思った芝居にならなかったりとか、いくらでもあるじゃないですか。なんであれできないんだろうな、とか思ったりするわけですよ。超えられないんだけれど、いつかそこに近づければいいな、と思う。もう、壁だらけですよね」と話し、山崎も阿部と共演した時に、阿部が命懸けで戦っている姿を見て「グッときて」「もう、ついていこう」と思ったと語った。