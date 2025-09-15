RAG FAIR¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¤«¤éäþÍ¾¶ÊÀÞ¤Î·ÝÇ½¿ÍÀ¸¡ÄÅÚ²°Îé±û¤¬¸ì¤ë¡È»Å»ö¤ò³Ú¤·¤à¡É¤¿¤á¤Î¿´¹½¤¨
»³ºêÎçÆà¡Ê¤ì¤Ê¤Á¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö»³ºêÎçÆà¤ÎÃ¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¡Ê¥À¥ì¥Ï¥Ê¡Ë¡× https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%80%9C%E5%A5%88%E3%81%AE%E8%AA%B0%E3%81%8B%E3%81%AB%E8%A9%B1%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%93%E3%81%A8%E3%80%82¡ÊËè½µ·îÍË¡ÁÌÚÍË13:00¡Á14:55¡Ë¡£º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢ÅÚ²°Îé±û¡Ê¤Ä¤Á¤ä¡¦¤ì¤ª¡Ë¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª 9·î1Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¡ÖÂª¤¨Êý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤¿¤éÂçÄñ¤Î»ö¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿ËÍ¤ÎÏÃ¡×¡Ê¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ÅÚ²°Îé±û¤Î·ÝÇ½¿ÍÀ¸¤Ï¡Ä
¤ì¤Ê¤Á¡§ÅÚ²°¤µ¤ó¤ÏÃÂÀ¸Æü¤Î9·î1Æü¤Ë¡¢¼«¿È10ºýÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¨¥Ã¥»¥¤¡ÖÂª¤¨Êý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤¿¤éÂçÄñ¤Î»ö¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿ËÍ¤ÎÏÃ¡×¡Ê¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¡Ë¤ò½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÚ²°¡§¼Â¤Ïº£²ó¡¢½é¤á¤Æ°ã¤¦½ÐÈÇ¼Ò¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡£ËÍ¤¬¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÌÜ·â¼Ô¡×¡ÊNHK BS¡Ë¤È¤¤¤¦¥×¥íÌîµå¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÊý¤«¤é¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¦ÈÖÁÈ¤ÎMC¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¡Ê½ÐÈÇ¼Ò¤ÎÊý¤¬¡Ë¤½¤ÎMC¤Ã¤×¤ê¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¡ÈÌÜ¾å¤Î¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ²û¤ËÆþ¤ë¤Î¤¬¾å¼ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼ºÎé¤Ê´¶¤¸¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤À¤í¤¦¡© ¤³¤¦¤¤¤¦À¸¤Êý¤ËÆ´¤ì¤ë¤Ê¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆËÜ¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¤³¤ÎËÜ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤À¤«³Ú¤·¤½¤¦¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÅÚ²°¡§¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢·ÝÇ½¿Í¤È¤·¤Æ¤¹¤´¤¯ÍýÁÛÅª¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
ÅÚ²°¡§¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©
¤ì¤Ê¤Á¡§¤À¤Ã¤Æ¡¢·ÝÇ½¿Í¤Ç¤âÂ©¶ì¤·¤½¤¦¤Ë¡¢ÂçÊÑ¤½¤¦¤Ë»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤«¤Ã¤³¤è¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤¿¤ê¡¢¶¦´¶¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡ÈÉ½¤Ë½Ð¤ë¿Í´Ö¤Ê¤éÌÀ¤ë¤¯µ±¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
ÅÚ²°¡§¤½¤¦¤À¤Í¡£¤Ç¤â¡¢²¶¤¬À¤¤ÎÃæ¤Ë½Ð¤¿¤Î¤Ï25Ç¯¶á¤¯¤âÁ°¤À¤·¡¢Åö»þ¤¤¤¤Ê¤ê¥ª¥ê¥³¥ó¤Ç¥ï¥ó¥Ä¡¼¡Ê¢¨¡Ë¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ÎNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤â½Ð¤Æ¡£
¢¨¥¢¥«¥Ú¥é¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦RAG FAIR¤È¤·¤Æ2002Ç¯¤Ë2ËçÆ±»þ¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÎø¤Î¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸¡×¤È¡ÖShe¥µ¥¤¥É ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤¬¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç1°Ì¡¦2°Ì¤òÆÈÀê
¤ì¤Ê¤Á¡§¤¹¤´¤¤¡ª
ÅÚ²°¡§¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ï¡¢Çä¾å¤Ç¤¤¤¦¤È¥¹¥¡¼¾ì¤Î¥¸¥ã¥ó¥×Âæ¤°¤é¤¤¤º¤Ã¤È²¼¤êºä¤Ê¤ï¤±¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÈÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¯´î¤Ó¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤È´¶¤¸¤é¤ì¤º¤Ë¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢ÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¤½¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤º¤Ã¤È¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤À¤È¡¢1²ó¤¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤À¤·¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¤À¤«¤é¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é³Ú¤·¤á¤ë¤«¤òÉ¬»à¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡È¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡ª¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§»³ºêÎçÆà¤ÎÃ¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·î¡ÁÌÚÍË 13:00¡Á14:55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§»³ºêÎçÆà
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/darehana/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@darehanaTFM http://www.tfm.co.jp/link.php?id=12619
