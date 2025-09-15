亡くなったあの子は今どこで？『天国での暮らしはどうですか』中山有香里さんが描く、ユーモアと優しさあふれる天国の世界

亡くなったあの子は今どこで？『天国での暮らしはどうですか』中山有香里さんが描く、ユーモアと優しさあふれる天国の世界