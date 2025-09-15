「オールカマー・Ｇ２」（２１日、中山）

１着馬に天皇賞・秋（１１月２日・東京）への優先出走権が与えられるステップレース。秋の大舞台に向けての始動戦でもあり、春Ｇ１（※海外含む）からの臨戦馬が直近１０年で６勝と好成績。今年もＧ１組には注目が必要だ。

逆襲の秋が始まるレガレイラ。宝塚記念１１着後は登録していた凱旋門賞を見送り、国内専念へ。ここを目標に調整されてきた。１週前追い切りは、美浦Ｗの３頭併せで長めから追われ、順調に調整が進んでいる。中山ではホープフルＳ、有馬記念とＧ１で２勝。メンバー唯一のＧ１ホースとして、負けられない。

ヨーホーレイクは宝塚記念１７着から仕切り直しの一戦。屈腱炎を克服し、７歳となった今季も京都記念Ｖ、大阪杯で３着。その実力は誰もが認めるところだ。始動戦でグランプリホースを撃破し、再びＧ１獲りへと駒を進める。

昨年のアルゼンチン共和国杯２着後に靱帯の炎症で休養に入っていたクロミナンスが復帰する。追うごとに良化を見せており、鉄砲実績もある。休み明けは走るタイプだ。

エプソムＣから七夕賞で連続２着のドゥラドーレス。６歳馬だが、休養期間が長かったため、今回がキャリア１２戦目と消耗は少ない。くしくもレガレイラとの兄妹対決となったが、兄の威厳を示せるか。目黒記念は惜しくも２着に敗れたホーエリート。首差競り負けたが、相手が菊花賞３着馬だったことを考慮すれば負けて強しだ。