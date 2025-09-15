■東京2025世界陸上 男子110mハードル予選（15日、国立競技場）

【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手

男子110mハードルの予選で、日本記録保持者の村竹ラシッド（23、JAL）が13秒22（-0.3）の組2着でフィニッシュ。組上位4着に入ったため、着順で16日の準決勝に駒を進めた。

国立競技場で大歓声が響く中、最終5組目に登場した村竹は、世界陸上3連覇中でパリ五輪金の王者G.ホロウェイ（27、アメリカ）と同組で隣のレーン。集中して好スタートを切ると、最初のハードルをスムーズに越えると、スピードに乗り王者の前に出て2着でフィニッシュ。着順が電光掲示板に出ると国立は再び歓声に包まれた。

日本勢は2大会連続のファイナル進出を目指す泉谷駿介（25、住友電工）は1組に登場し、スタートで出遅れ13秒52（-0.6）の組5着となり、タイムでもわずか0秒01及ばずまさかの予選敗退。初出場の野本周成（29、愛媛競技力本部）は13秒29（-0.6）の3組4着で、見事着順で準決勝進出を果たした。

村竹はレース後、国立競技場を見渡しながら「いやすごい（笑）こんなにお客さんいると思わなくて正直びっくりしてますけど、この大観衆の中で走れてとても嬉しく思ってます」と笑顔を見せた。

「次、通過するのが本当に大事になってくるんで昨年（パリ五輪）みたいにプラスで取るんじゃなくて、しっかり着順で決勝決めて、頑張りたいと思います」と力強く語った。

22年の世界陸上オレゴン大会以来、2度目の出場となった村竹は、今年8月16日の「アスリート・ナイト・ゲームズ・イン福井」で12秒92の日本新記録を樹立。

パリ五輪5位でメダルまであと一歩だった村竹は、今季世界2位のタイムを出し好調をキープ。世界陸上日本人初の表彰台入りを狙う。