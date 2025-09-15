【Switch2】ドンキが「ポケモン同梱版」を抽選販売！アプリ会員なら応募できるよ《16日まで》

総合ディスカウントストアの「ドン・キホーテ」は、2025年10月16日発売の「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition セット」（以下、ポケモン同梱版）の抽選販売を実施します。

2025年9月10日10時から16日23時59分まで、電子マネー「majica」の公式アプリにて応募を受け付けています。国内在住のmajicaアプリ会員であれば応募できます。

当選発表は10月14日

ポケモン同梱版は、任天堂の新型ゲーム機本体「Nintendo Switch 2」と、ポケットモンスターの新作ゲーム「Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition」のダウンロード版がセットになった商品です。

応募時に購入する店舗を選択する必要があります。応募後は変更できません。

当選発表は10月14日の予定です。当選者のみ、アプリ内の「サンキューメール」に当選連絡が届きます。

当選者は10月16日〜22日の期間に、応募時に選択した店舗にてポケモン同梱版を購入できます。販売価格は5万3980円です。

購入時には、当選を証明するクーポン、アプリに登録されている名前・電話番号・majica番号、身分証（運転免許証、マイナンバーカード、学生証など）を提示する必要があります。

ポケモン同梱版が欲しい人は、アプリ内の応募要項をよく読んで応募してください。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）