【ユニクロのグリーン】がかなりオシャレ！ 大人に似合う♡「こなれアイテム」

残暑は続くものの、そろそろ秋にチャレンジしたい装いも考えておきたいところ。夏から秋の変わり目に、今回ピックアップするカラーは“グリーン”。ちょっぴり冒険色にも思われがちですが、大人の装いにすっと馴染んで、いつもの着こなしにも新鮮さをもたらしてくれそうです。【ユニクロ】ならシンプルなデザインのアイテムが多く挑戦しやすいはず。さりげなく取り入れれば、オシャレ感も気分もアップするかも。今回は、大人に似合うグリーンカラーの「こなれアイテム」をお届けします！

カジュアルさときちんと感も両立したポロセーター

【ユニクロ】「リブポロカーディガン」\2,990（税込）

今季注目のディテール・ポロ襟を落とし込んだ半袖カーディガンです。ほどよいピッチのリブ仕立てで、カジュアルさときちんと感のバランスが絶妙。ほんのりクラシカルな襟デザインも、トレンド感を引き寄せます。さらりと1枚で着ても、ボタンを開けて羽織りにしてもサマになる優れもの。ビリジアンのような青みのあるグリーンも新鮮な印象です。

機能性もシルエットも抜群の進化型レギンス

【ユニクロ】「エアリズムソフトフレアレギンス」\2,990（税込）

この秋も“スポーツMIX”ファッションの人気は継続。レギンスを選ぶなら、定番シルエットではなく進化型フレアでスタイル映えも狙って。こっくりとしたグリーンは、大人の秋コーデにも自然にフィットしそう。さらりとしたエアリズム素材、ウルトラストレッチ、UVカットと機能性も抜群です。シンプルに白Tを合わせれば、グリーンが引き立つリラックススタイルに。軽めのセーターやロングシャツと合わせれば、季節の変わり目にも活躍してくれそうです。

1枚でサマになるふんわりニットワンピ

【ユニクロ】「スフレヤーンワンピース」\3,990（税込）

「チクチクしにくく、ソフトでしっとりとした肌ざわり」（公式オンラインストアより）が魅力のニットワンピース。着こなしやすいストレートシルエットで、ロング丈も選べるのが嬉しいポイントです。旬の深みグリーンが、洗練された秋冬コーデに導いてくれる予感。ブーツと合わせて今っぽキレイめスタイルをつくっても、スニーカーと合わせてほどよい抜け感を出しても◎ ささっと着るだけでサマになるワンピースは、忙しい朝の強い味方になってくれそう。

アクセ感覚で使えるミニバッグ

【ユニクロ】「ラウンドウルトラミニバッグ」\1,290（税込）

SNSでもバズった「ラウンドミニショルダーバッグ」の、さらに一回り小さなバッグが登場！ スマホやお財布など、お出かけに必要な最低限の荷物が入るサイズ感です。ショルダー掛け、手持ち、ウエストポーチとマルチな使い方ができるのが魅力で、シックなダークグリーンを一点投入することで秋ムードも演出できそう。モノトーンスタイルに合わせて差し色使いするのもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子