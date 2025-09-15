À±Ìî¸»¡¢¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGen¡Ù¤è¤ê´Ú¹ñ¤Î¥é¥Ã¥Ñー¡¦Lee Youngji¤ò¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¤·¤¿¡Ö2 (feat. Lee Youngji)¡×MV¸ø³«
À±Ìî¸»¤Î¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGen¡Ù¼ýÏ¿¤Î³Ú¶Ê¡Ö2 (feat. Lee Youngji)¡×¤ÎMV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¡Ö2 (feat. Lee Youngji)¡×¤ÎMV¤Ï¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤¥¹¥È¥êー¥È´¶¤Î¤¢¤ë±ÇÁü¤ÇµÏ¿
´Ú¹ñ¤Î¥é¥Ã¥Ñー¡¦Lee Youngji¡Ê¥¤¡¦¥è¥ó¥¸¡Ë¤ò¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¤·¤¿¡Ö2 (feat. Lee Youngji)¡×¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGen¡Ù¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤Î¹â¤¤1¶Ê¡£À±Ìî¼«¿È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¥è¥ó¥¸¤â½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åìµþ¤Ç»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
ËÜMV¤Ë¤ÏÅÔ¿´¤ÎÏ©¾å¤ä²Æ¤ÎÍÛ¸÷¤¬¹ß¤êÃí¤°ÉÖÆ¬¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤òË¾¤à¥Ó¥ë¤Î²°¾å¡¢¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶ー¤¬ÊÂ¤Ö¥Ûー¥à¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç³Ú¶Ê¤ò²Î¤¦¤Õ¤¿¤ê¤Î»Ñ¤¬¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤¥¹¥È¥êー¥È´¶¤Î¤¢¤ë±ÇÁü¤ÇµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¿ï½ê¤Ë¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤¬ÁÞÆþ¤µ¤ì¡¢³Ú¶Ê¤Î¥Æー¥Þ¤È¥â¥Áー¥Õ¤ò¡¢Í·¤Ó¿´¤È¥¯ー¥ë¥Í¥¹¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë·Á¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï¡¢±ÇÁüºî²È¤ÎÀÐ°æ±ÑÇ·¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢2025Ç¯9·î13Æü¡¢14Æü¤Ë¤Ï¡¢À±Ìî¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢ーºÇ½ª¸ø±é¤¬¥½¥¦¥ë¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸ø±à ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥Ûー¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥¤¡¦¥è¥ó¥¸¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¡Ö2 (feat. Lee Youngji)¡×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Èà½÷¤¬¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¡Ö»×¤¤½Ð¤Î¶Ê¡×¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÎø¡×¤òÆó¿Í¤ÇÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤ÏÇ®¶¸¤Î±²¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
9·î21Æü¤Ë¤Ï¡¢Âçºå¡¦µþ¥»¥é¥Éー¥àÂçºå¡¢10·î18Æü¡¦19Æü¤Ï¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ¤ÇÄÉ²Ã¸ø±é¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢5·î¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡ØGen Hoshino presents MAD HOPE¡Ù¥Ä¥¢ー¤Ï¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢ー¤ÈÄÉ²Ã¸ø±é¤ò·Ð¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥Õ¥£¥Êー¥ì¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGen¡Ù¤Î±ü¿¼¤¤À¤³¦´Ñ¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æü´Ú¤Î¥È¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Îà¤¤¤Þ¤ì¤Ê¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡Ö2 (feat. Lee Youngji)¡×MV¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
2025.09.17 ON SALE
ANALOG¡ØGen¡Ù
