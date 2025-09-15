序盤のチャンスをモノにできず、東京ダービーで完封負けを喫した東京V。15位から16位に後退
2025年９月15日、東京ダービーが味の素スタジアムで開催。両チームのリーグ戦通算対戦成績は６勝７分６敗（（J１、J２リーグ）と互角で、今回はともに下位に低迷しての対戦で負けられない一戦となった。
白星を掴んで良い波を作りたい東京ヴェルディ戦は以下のスタメンで臨んだ。システムは３−４−２−１で、GKがマテウス、３バックは宮原和也、深澤大輝、谷口栄斗、ボランチは平川怜と森田晃樹、ウイングバックが稲見哲行と新井悠太。シャドーは齋藤功佑と唐山翔自、CFは染野唯月だった。
１分も経たないうちにゴール正面でFKを獲得し、東京Vは攻めの姿勢を示した。このFKは相手の壁に防がれたものの、悪くない入りをした。実際、４分にはCKから染野が惜しいヘディングシュートと得点の匂いを漂わせた。
その後もタイトな守備でFC東京にプレッシャーをかけたアウェーチームは15分まで強度の高いサッカーを展開した。しかし、17分の齋藤のミドルがクロスバーを直撃するなど、肝心のゴールが奪えない。
20分を境に徐々に押し込まれる展開となり守る時間が増えた点を考えると、序盤に先制できれば試合を楽に進められたかもしれない。結局、40分過ぎから何回か訪れたチャンスもモノにできなかった東京Vはスコアレスで前半を終えている。
０−０で迎えた後半、東京VはFC東京の出方を窺いつつカウンター主体の攻撃を仕掛けた。唐山のドリブル、平川や森田のゲームメイクを頼りに先制点を狙ったが、60分、一瞬の隙を突かれてFC東京の長倉幹樹にダイレクトシュートを決められてしまった。
どうにか追いつきたい東京Vは交代カードを駆使しながら反撃に出ようとする。それでもFC東京の壁は厚く、相手ゴール前に迫るシーンが少なかった。
序盤のチャンスをモノにできず、東京ダービーで０−１と完封負け。手痛い黒星を喫した東京Vはこれで15位から16位に後退。この日も決定力不足が致命傷になった印象だ。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
