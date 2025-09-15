スヌーピーのワンポイントデザインがかわいいパジャマとガウンを「ディノス」で発見！先着順のプレゼントキャンペーンも見逃せない
「ディノス」のオンラインショップに、スヌーピーのワンポイントがあしらわれた、“大人を癒やす”パジャマとガウンが登場！大人っぽい色使いやディテールに、スヌーピーの愛らしさをプラスした魅力あるアイテムだ。
【写真】スヌーピーに癒やされる！「ディノス」の新作パジャマ＆ガウンを見る
■真夏以外使えるニットガーゼのパジャマは、ぐっすり眠れる快眠設計
シンプルでシックな「大人を癒すスヌーピーニットガーゼパジャマ」(6980円)は、就寝中に窮屈さを感じないよう、肩まわりや背中、そしてお尻をゆったりと包み込む設計に仕上げているのだそう。
素材にもこだわりあり。肌着にも使われる伸びのいい薄手のニット生地を2枚合わせたニットガーゼ仕立てで、ふわっと軽くやわらかい肌触りを実現したという。底冷えする寒い冬の夜も、ほどよいぬくもりと肌沿いのよさのおかげで快適に過ごせそうだ。
スヌーピーの刺しゅうは、コミック「PEANUTS(ピーナッツ)」の75周年記念デザイン。胸元にはスヌーピー、そで口にはウッドストック、左足付け根部分にはロゴ入りのスヌーピーとウッドストックと、全部で3カ所にあしらわれている。
落ち着いたネイビーと白のトリミングが大人っぽいムードを醸し出しつつ、スヌーピーのキュートな刺しゅうに癒やされる、そんなパジャマだ。
■ネイビーのパジャマの上に羽織りたいガウンはロング丈とショート丈の2タイプ！
スヌーピーデザインのエンブレムをあしらったガウンは2タイプ登場。「大人を癒すスヌーピーふわもこガウン ロングタイプ」(5480円)は、ひざ下まで隠れるロング丈。すっぽりかぶれるフードや、手首には腕まくりしやすいリブがつくなど、理想のディテールを備えた1枚だ。
一方の「大人を癒すスヌーピーふわもこガウン ショートタイプ」(4980円)は、お尻が隠れるショート丈。こちらもそで口はリブ仕様で、えりを立てて着ることもできる。
どちらもブラウン系とブルー系の2色展開で、ネイビーのパジャマと好相性！遊び心たっぷりの肉球デザインをあしらったボタンもかわいい。シープ調のふわもこボア素材が抜群に暖かく、家事やリモートワーク時の冷え対策にうってつけだ。
また、「ディノス」では、以上3点のパジャマ＆ガウンのいずれかを購入した先着400名に、「スヌーピーヘアバンド」をプレゼントするキャンペーンを実施中。自宅で過ごす時間の増えるこれからの季節に備えて、大人かわいいリラックスウエアを手に入れよう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
