Image: Shutterstock

画像はイメージです

ちょっとぶつかった程度で済むの!?

元NASAの捜査官で現在は弁護士の人物が、宇宙人訪問は｢科学的にほぼ不可能｣とバッサリ斬っています。でも政府が米国内でUFO目撃情報が激増していると発表したり、海軍のパイロット｢UFOが毎日現れる｣と証言したりで、真偽のほどはサッパリ。

UAPにミサイルブチ込んでみた

このたび、米国下院議員のエリック・バリソン氏により、米国下院監視・監督委員会が発表したUAP（未確認空中現象）の動画が投稿されました。

初公開となったこの映像は、2024年10月30日に、イエメン沖で無人機MQ-9「リーパー」が追跡し、別の機体が射撃許可を得てヘルファイア・ミサイルを命中させた様子が記録されています。

Below is the video I revealed in our @GOPoversight UAP hearing today, made available to the public for the first time.



October 30th, 2024: MQ-9 Reaper allegedly tracking orb off coast of Yemen.



Greenlight given to engage, missile appears to be ineffective against the target.… pic.twitter.com/jxJwl0e00S - Rep. Eric Burlison (@RepEricBurlison) September 9, 2025

当たったと同時にUAPは反動で揺らいで小さいUFOが分離した？ ように見えますね。前半の映像はズームされており、命中後の後半はズームなし。でも光球（オーブ）らしきUAPはその後もフツーに飛んでいます。

紛争地帯で米軍に危険性はあるのか？

イエエメン沖は紛争地域で、当時はアメリカ海軍の戦艦や航空機がフーシ派武装勢力に攻撃されていました。そこに現れたUAPが、軍や同盟国に対する脅威になるのか？ という疑念から公開になったようです。SNSに公開したということは、それだけ世界にも注目して欲しいということでしょうね。

公聴会ではUFOに詳しい人物ジョージ・ナップ氏を呼び、多くの人たちにも見てもらいました。

pic.twitter.com/J6LW0vCypb - Rep. Eric Burlison (@RepEricBurlison) September 9, 2025

専門家でも「何だこりゃ？」という反応でしたけどね。映像はバリソン氏への内部告発で公になりましたが、現在は調査が進んでいるとのことです。

信じるか信じないかは…

ただ光って高速飛行している物体なら、戦闘機やドローンの可能性もあるでしょう。でもミサイルで破壊できないなんてホント何なんでしょうね？ AIでいろんなフェイクが作れる時代ですが、真実なのかどうかは謎すぎます。

Source: X (1, 2) via INTERESTING ENGINEERING