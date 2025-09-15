会社の事務所に侵入し売上金を盗んだなどとして、28歳の男が逮捕されました。逮捕された男は約半年間、この会社で手伝いをしていたといい、その最初の接点は“ヒッチハイク”でした。

■防犯カメラに映る男 会社代表には見覚えが…

事件が起きたのは、千葉市内にあるキッチンカーなどを手掛ける会社。6月30日の明け方、会社の事務所の防犯カメラが捉えたのは半袖・半ズボン姿の“不審な男”。

手に取ったのは、銀色の包み。中に入っているのは、店の売上金です。男は現金が入った包みをそのままズボンの中へ押し込み、Tシャツで隠しました。

カメラに映っていたのは、青木リキ被告（28）。8月に窃盗と建造物侵入の疑いで逮捕されました。会社の代表は少なくとも4回侵入され、売上金を50万円以上盗まれたと訴えています。

この男の行動には不可解な点が…。映像を見ると、侵入する時にはカギを使って開け、出て行く時もカギを閉めているのがわかります。

会社の代表は、防犯カメラに映る男に見覚えがあるといいます。

被害に遭ったプルーブライフ 山本新一代表

「段ボールで“木更津”の看板を掲げ立ちながらヒッチハイクをしていた青年。乗っていいよと拾いにいった」

ヒッチハイクで助けた人物と、防犯カメラに映っていた男が、似ているように見えます。

■「明るくていいやつ」と会社代表 涙で別れ…

ことの始まりは、去年12月。千葉市でヒッチハイクをしていた青木被告を車に乗せ、その後、意気投合。

青木被告はキッチンカーで作業を手伝い、時には社員旅行にまで参加していました。

被害に遭ったプルーブライフ 山本新一代表

「明るくていいやつ。友達になりたいなってタイプ」

半年間ほど、青木被告とともに過ごし、ことし5月には…。

青木リキ被告（28）

「ありがとうございます。行ってきます」

カメラの前で感謝を述べ、笑顔で手も振っていた青木被告。

被害に遭ったプルーブライフ 山本新一代表

「別れの時は僕も涙が滝のように流れてきそうだったので『ありがとうね今まで』みたいな感じで」

■「いや！お前かよ」1か月半後、恩を仇で返すように…

しかし、その1か月半後、恩を仇（あだ）で返すように再び帰って来たのです。

──防犯カメラ見た時、どう感じた？

被害に遭ったプルーブライフ 山本新一代表

「いや！お前かよ！」

何とか捕まえようと店で待ち伏せ。すると、再び侵入してきた青木被告と遭遇。

被害に遭ったプルーブライフ 山本新一代表

「おまわりさんと僕で彼を追いかけた」

■和歌山市に住むカップルも被害に…

7月5日、千葉市で逃走した青木被告。その後、三重県や和歌山市でもヒッチハイクをしていました。

青木被告を車に乗せたという和歌山市に住むカップル。一緒に焼き肉を食べ距離が縮まり、そのまま自宅に泊めることに。

──どれくらい家に泊めたんですか？

青木被告を1週間自宅に泊めた 和歌山市在住のカップル

「1週間（家に泊めた）。でも晩ご飯作ってくれていた。パスタ・マグロの漬け丼お弁当も作ってくれていた」

1週間後、次の行き先だという神戸まで送り、そこで別れたといいます。

逮捕前からメディアで報じられていた“窃盗ヒッチハイカー”の存在。自分たちも被害にあってないか心配になり、確認したところ…。

和歌山市在住のカップル

「貯金箱から5000円とられているのは確認できたから、やばいなと」

合わせて2万5000円がなくなっていることに気付いたといいます。

◇

その後、大阪府堺市で青木被告と合流し、隙を見て110番通報。警察が身柄を確保し、逮捕しました。逮捕容疑は2年前、青木被告が勤めていた精肉店で売上代金約6万円を横領した疑いでした。

そして8月14日、千葉市にある山本代表の会社に無断で侵入し売上金を盗んだ疑いで再逮捕されました。