◇セ・リーグ 巨人0―3DeNA（2025年9月15日 横浜）

巨人の阿部慎之助監督（46）は15日、DeNAに敗戦後、田中将大投手（36）の次戦について「名古屋…次、中5日で行ってもらう」と21日に敵地バンテリンドームで午後1時30分から行われる予定の中日戦先発を明言した。

日米通算200勝を目指し今季8度目の先発マウンドに上がった田中将。楽天時代の2013年5月14日以来4507日ぶりとなるハマスタで気持ちのこもった力強い投球を見せた。5回まで3安打無失点。しかし、両軍無得点のまま迎えた6回に無念の2失点。この回を投げ切り、7回に代打を送られ降板となり、打線の援護もなく6回90球5安打4四球2失点で今季3敗目（2勝）を喫した。

6回終了後のベンチでうつむく田中将の肩に手を置き声を掛けていた指揮官は、試合後「うん、頑張ったね。何とか勝たせてあげたかったんだけど」と試合をつくった田中将大の力投を振り返り「名古屋…次、中5で行ってもらうので。それだけです」と力強く語った。

田中将は今季、4月3日にバンテリンDで行われた中日戦で移籍後初登板。巨人デビュー戦で最速149キロをマークして5回5安打1失点と力投を見せ、楽天時代の2023年8月26日ソフトバンク戦（楽天モバイル）以来586日ぶりとなる日米通算198勝目をマークしている。

▼田中将大 （阿部監督の言葉を伝え聞き）勝つためにしっかりと準備するだけです。