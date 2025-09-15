私がプレゼントした花は倉庫行き。義母の冷たい対応にショック → 娘の『純粋な行動』にホロリ

贈り物は気持ちですが、その想いを無下にされると悲しいですよね。

何をあげても喜ばない姑に悩んでいたら無邪気な救世主が！？

今回は筆者が体験した姑への贈り物エピソードをご紹介します。

嫌みな姑！ 贈り物は気持ちじゃないの？ 悩んだ嫁に救世主！

娘の言葉が姑の心に届き、その後お部屋に飾ってくれたそうです。

贈り物は気持ちですので、受け取ることも立派な思いやりですよね。

【体験者：50代・女性・筆者 回答時期：2025年7月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒヤリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：momobuta

FTNコラムニスト：大下ユウ

歯科衛生士として長年活躍後、一般事務、そして子育てを経て再び歯科衛生士に復帰。その後、自身の経験を活かし、対人関係の仕事とは真逆の在宅ワークであるWebライターに挑戦。現在は、歯科・医療関係、占い、子育て、料理といった幅広いジャンルで、自身の経験や家族・友人へのヒアリングを通して、読者の心に響く記事を執筆中。