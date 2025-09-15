猫はときどき「何を考えているんだろう？」と思うような表情を見せてくれることがあります。今回紹介するのは、飼い主さんが夕ご飯の支度をしているときに、とある猫ちゃんが見せたちょっと複雑そうな表情。そばにいてくれるのは嬉しいけど、微妙な表情を浮かべていたので飼い主さんは気になったそうです。

投稿はX（旧Twitter）にて、38.5万回以上表示。いいね数は1.6万件を突破。Xユーザーたちからは、「虚無を見てますね」「考え事？心配事？」などのコメントがたくさん寄せられていました。

【写真：夕ご飯の支度中、そばにいた『愛猫の顔』を見たら……】

そばにいてくれるの嬉しいんだけど…どした？

今回、Xに投稿したのは「ミヌエットのゆず」さん。登場したのは、猫のゆずちゃんです。

飼い主さんがキッチンで夕飯の用意をしている間、そばに寄り添っていた、ゆずちゃん。お気に入りの場所にぽてっと座り、夕ご飯の支度をしている飼い主さんを見守っていたそうです。

でも、その表情は何やら複雑だったとのこと。まるで「何かを考えている？それとも悩んでいる？」と思うような、複雑な表情をしていたそうです。飼い主さんもそばにいてくれて嬉しい反面、ゆずちゃんの表情を見て「どした？」と思ったみたいです。じっと見守るような視線と微妙な顔つきが相まって、思わず笑ってしまいますね。

「どした？」と声をかけたくなる表情はXで話題に

キッチンにて複雑そうな表情を浮かべていたゆずちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、上記で紹介した声以外にも「こんな姿でポテっと待っててくれたら、合間になでなでし過ぎてご飯が毛だらけになりそう」「はらぺここだぬき」「夕ご飯は猫吸いに変更するしかないですね」などの声が多く寄せられていました。

Xアカウント「ミヌエットのゆず」では、猫のゆずちゃんとの日常の様子などが投稿されています。可愛いゆずちゃんの投稿は、どれも癒しが満載です。

