6人組女性ボーカルグループのLittle Glee Monster（リトルグリーモンスター）が15日、東京・国立競技場外構部特設ステージで、「TOKYO FORWARD 2025 for世界陸上」スペシャルライブを開催した。

同所で開催中の「東京2025世界陸上」を盛りあげるイベント。6人は赤と黒をポイントにした衣装で登場し、「Join Us！」で幕開け。大きな拍手で迎えられ、ミカ（21）は「皆さん、楽しんでいけますかー！？」。ファンをはじめ、ステージ会場内外に多くの観客が寄せかけた。

miyou（22）は「暑いですからね、曇り空やけど。体調に気をつけながら一緒に楽しんでいきたいと思います」と笑顔。かれん（27）は「世界陸上盛りあげるぞ！っていうために駆けつけました。今日で3日目ですが、皆さん世界陸上見てますか？ 私たちで応援していきましょうー！」と呼びかけた。

続く「Run」ではメンバーが振りをレクチャーし、会場一帯となって踊る場面も。かれんは「いいですね！ 全員がランナーに見えました！」とし、メンバーらもステージ上を走り回るなど大いに盛りあげた。さらにラグビーワールドカップ日本大会のテーマソングにもなった「ECHO」を披露し、観客はメンバーの美声に聞き入った。

ミカは「スポーツはもちろんたくさんの応援歌を歌っているので、ぜひたくさん聞いて一緒に世界陸上を盛りあげてくれたらうれしいです」とし、「リトグリいいなって思ってくださった方がいたら、11月に幕張メッセでライブをするので遊びに来てくださったらうれしいです」と伝えた。miyouは「この場で歌わせていただきすごくうれしく思っています」と笑顔を見せた。

最後は「世界はあなたに笑いかけている」「晴れの舞台」で締めくくり。会場一体となってタオルを回して盛り上がり、かれんは「21日まで一緒に世界陸上盛りあげていきましょうー！」と叫んだ。