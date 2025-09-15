¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È²¦¼Ô H.A.T.E.¡¡STARS¤È¤Î£Ö£±Àï¤ò9¡¦23Âçºå¤Ë·èÄê
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È²¦ºÂ¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¶Ë°·³ÃÄ¡Ö£È¡¥£Á¡¥£Ô¡¥£Å¡¥¡Ê¥Ø¥¤¥È¡Ë¡×¤¬£Ó£Ô£Á£Ò£Ó¤È¤Î£Ö£±Àï¤ò£²£³Æü¤Î¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºåÂè£²¶¥µ»¾ìÂç²ñ¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤ò¾¡¼ê¤Ë·è¤á¤¿¡£
¡¡¥Ø¥¤¥È¤Î¾®ÇÈ¡õÍùÆî¡õ¥Õ¥¥²¥ó¤Ç¤¹¡ú¤Ï£±£°Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤ÇÆ±²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¡£»î¹ç¸å¤Ë£Ó£Ô£Á£Ò£Ó¤Î±©Æî¡õÈÓÅÄº»Ìí¡õ¸þ¸åÅí¤«¤éÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¤µ¤ì¼õÂú¤·²¦ºÂÀï¤¬·èÄêÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£±£µÆü¤ÎÄ¹ÌîÂç²ñ¤Ç¤Ï¾®ÇÈ¡¢ÍùÆî¤ÏÅáÍå¥Ê¥Ä¥³¤ÈÁÈ¤ß¡¢£Ó£Ô£Á£Ò£Ó¤Î£³¿Í¤È·ãÆÍ¡£»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤¤¤¤Ê¤ê¥Ø¥¤¥È¤¬¾ì³°Àï¤ò»Å³Ý¤±°ìµ¤¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å£Ó£Ô£Á£Ò£Ó¤ÎÏ¢·¸µ»¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÍùÆî¤¬¸þ¸å¤Ë¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥À¥Ö¥ë¥Ë¡¼¥É¥í¥Ã¥×¤òÅê²¼¤·£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿ÍùÆî¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤À¤«¤éËÉ±ÒÀï¤ÎÆüÄø¾¡¼ê¤Ë·è¤á¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¡£½éËÉ±ÒÀï¤Ï£¹¡¦£²£³Âçºå¤À¡ª¡×¤È½éËÉ±ÒÀï¤ò¾¡¼ê¤Ë·èÄê¡££Ó£Ô£Á£Ò£Ó¤ÎÊÖÅú¤òÊ¹¤¯´Ö¤âÍ¿¤¨¤º¡Ö¤Æ¤á¤¨¤é¤Î¸Ç¤¤å«¡©¡¡¤½¤ó¤Ê¤â¤Îº£¤Î¥Ø¥¤¥È¤Ë¤ÏÅþÄì¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸½¼Â¤ò¤ªÁ°¤é¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤Æ¤ä¤ë¤«¤é¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤±¡×¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¾®ÇÈ¤âÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é£Ó£Ô£Á£Ò£Ó¤Ë¶á¤Å¤¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¸À¤¦¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤À¤«¤é¡££¹¡¦£²£³Âçºå¤Ç¤ªÁ°¤é¤ò¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ë¤¾¡£¤Þ¤¡¤½¤ÎÁ°¤ËÄÙ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¡££Ó£Ô£Á£Ò£Ó¡¢¤ªÁ°¤é¤Ï¤â¤¦£Ô£È£Å¡¡£Å£Î£Ä¤À¡×¤ÈÀëÀïÉÛ¹ð¤·¥ê¥ó¥°¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£