昔ハマった人、必見ーーー！！！【ガチャ】ワクワク感が蘇る♡ 新作「ゲームアイテム」

ゲーム好きさんの心をくすぐりそうな、懐かしくて愛おしい新作ガチャが登場！「こういうのが欲しかった！」と思わず声が出てしまいそうな、あのアイテムやキャラがミニチュアになって帰ってきました。レトロ可愛い世界観を、もう一度手元に。懐かしさと新しさを楽しめるラインナップをご紹介します。

ミニチュアで再会！「ゲームパッケージミニチュアチャーム（Playstation）」

懐かしの人気ゲームがミニチュアチャームになったカプセルトイ。パッケージは精巧なつくりで、あの頃夢中になった名作も多数！ シークレットには伝説のタイトルも含まれているようで、ファンなら見逃せません。ディスクも何と取り外し可能！ 写真のように別のカプセルトイのコントローラーとあわせて、レトロ可愛くジャラ付けするのも楽しそうです。

ゆるかわの癒し系「なめこ栽培キット つまんでつなげてマスコット」

スマホゲームで人気を博した「おさわり探偵 なめこ栽培キット」から、新たに「なめこ栽培キット つまんでつなげてマスコット」が登場。なめこ・枯れなめこ・まめなめこなど、種類も豊富で見た目もとってもゆるかわ！ 連結仕様なので複数揃えてつなげると存在感もアップ。眺めて癒される、そんなアイテムです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではftn_pics、@gnm.ao様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里