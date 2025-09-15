1年前に保護された小さな子猫の現在の姿がYouTubeに公開されました。「想像を超えてて笑ってしまいましたw」「すごい貫禄ww」「幸せそう！」など、たった1年でこの姿になったとは思えないと多くの驚きの声が殺到しています！

記事執筆時点で108万回以上再生されている、子猫の成長記をご紹介します。

【動画：保護したときはとっても愛らしかった子猫が、1年後…】

1年前に保護した小さな子猫

YouTubeチャンネル「カメまる子ＴＶ（@kamemaruko）」では、亀さんをはじめとしたさまざまな生き物と暮らす飼い主さんの日常が投稿されています。

話題になっているのは、1年前に保護してから一緒に暮らし始めたという元保護猫の「トラマル」くん。保護した当初は3日間、ずっと家の周りで鳴き続けていたそうで、保護して家族に迎えることを決意したのだそう。

お家にやってきた当初は、とても小さな体だったというトラマルくん。飼い主さんも初めて野良猫を保護したために、試行錯誤しながらお世話を続けてきたといいます。

飼い主さんの愛情をたっぷり受け、少しずつ人間との生活にも慣れてきた様子のトラマルくん。この頃から飼い主さんに話しかけてくれることも増えたのだとか！

1年後、成長した現在の姿は…

とても小さく愛らしかったトラマルくん。そんなトラマルくんがお家にやってきてから1年が経過した現在はというと……？

小さかった頃のトラマルくんの面影はどこへやら…どっしり、ずっしりとしたワガママボディに大成長しているではありませんか！

後から保護された年上猫さんと一緒に過ごしていると、なんだか徒党を組んだチームのボス感がただよってくるトラマルくん。

飼い主さんの愛情をたっぷり受け、しっかりご飯も食べた結果、どっしりとした堂々たる風貌を持つイケ猫さんへと成長したのでした！

あまりの貫禄に驚きの声が殺到！

小さかったトラマルくんが、まるで家のボスのような風貌へと成長している様子は、YouTubeにアップロードされると多くの人を釘付けに！

コメント欄には「想像を超えてて笑ってしまいましたw」「すごい貫禄ww」「はみ出んばかり、いや溢れんばかりの幸せです♡」「幸せそう！」といった声が寄せられました！

現在のトラマルくんの様子は、YouTubeチャンネル「カメまる子ＴＶ（@kamemaruko）」で見ることができます。

