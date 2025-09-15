

timelesz『Steal The Show / レシピ』ジャケ写

timeleszが15日、Double A-side Single『Steal The Show / レシピ』（11月12日発売）のジャケット写真を公開した。

初回限定盤A、B、通常盤の表と裏で、それぞれの表題曲のイメージにリンクしたクールでスタイリッシュな雰囲気と、柔らかい表情で温かみのあるビジュアル両方が楽しめるデザインに仕上がっている。

“日本テレビ系バスケットボール応援ソング”の「Steal The Show」は、“世界を驚かす”というバスケ日本代表の覚悟を表現していると共に、時代の主役を目指すtimeleszの決意もリンクした“攻め“のダンスナンバー。これまで積み上げてきた時間、小さかった期待と自信を自らの努力で大きくしていく様、仲間や大切な人との絆など、誰しもが持つ逆境や目標に向かう上で磨いていく大切な事柄を歌に乗せた、聴く人全てに対する応援歌。

今作のタイトル「Steal The Show」は、楽曲中のラップパートに登場するフレーズで「主役の座を奪う」・「話題をさらう」などの意味があり、ラップパートの作詞は日テレ系バスケットボールスペシャルキャスターに就任した菊池風磨が担当。バスケ日本代表と、新体制をスタートさせたtimeleszの“高みを目指す”という共通の決意をリンクさせたメッセージも。

もう一方の表題曲「レシピ」は松島聡が初主演、猪俣周杜が初出演するテレビ朝日系ドラマ オシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』の主題歌。嬉しい時、楽しい時、大変な時。日々生きている中で大切な誰かと過ごす時間、支え合う気持ちが人生を彩る“レシピ”なんだ、という当たり前に過ごしている日常の幸せを歌った一曲。辛い瞬間があっても、美味しいご飯を食べて明日から頑張ろう！と優しく前向きな気持ちにしてくれるドラマの世界観にリンクした温かいポップソングになっている。