【Mリーグ開幕！】新チームEARTH JETS逢川恵夢、スカート姿のユニフォームは「ファイナルでお見せしたい」
麻雀のプロリーグ『Mリーグ2025‐26』シーズンが15日、開幕。今季から10チーム目として参戦したEARTH JETSの4選手が囲み取材に答えた。
【写真】かわいい！ 新チーム・EARTH JETSのユニフォーム
普段は寝付きがいいという石井一馬（最高位戦日本麻雀プロ協会）だが、前夜は緊張で中々眠れなかったという。「個人戦だったら負けても『また次頑張るか！』と気持ちを切り替えられますが、チーム戦はそうはいかない。いい麻雀を打ってチームに貢献したい」と、この日の開幕戦を戦う前に意気込みを語った。
三浦智博（日本プロ麻雀連盟、以下連盟）は、「まだ私にとってはこうした状況（取材陣に囲まれる）状況自体がまだ慣れていないので、影響力の高さに驚いています。チームに貢献できるようにいい麻雀を見せたい」と意気込みを語った。
逢川恵夢（日本プロ麻雀協会）は「今、ユニフォームは長ズボンと半ズボンしかなくて（逢川はこの日、長ズボン）、スカートは“調整中”です（笑）。ファイナルまで進出してスカートを履いた姿をお見せしたい。そのためにも、ファイナルまで勝ち上がりたいです」と意気込み、徐々に上昇していると話題（？）の個人ポイントの目標については「600pts」と宣言した。
HIRO柴田（連盟）は、「自分の昔からのファンの方々からも、『指名おめでとう！』とたくさん言ってもらえて、『Mリーグ』の影響力の大きさを改めて思い知りました。チームに貢献して優勝を狙いたいです」と意気込んだ。
