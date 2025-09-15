「敬老の日」の15日、山形県中山町では町内を歩いて回るウォーキング大会が開かれました。60代から80代のシニア世代の参加者に健康の秘訣を聞きました。



小坂憲央アナウンサー「3連休の最終日中山町は天候にも恵まれ、絶好のウォーキング日和です。私も6.5キロの部に参加してきます。行ってきます」



このイベントは毎年「敬老の日」に合わせて開かれていてことしで4回目です。6.5キロと4.5キロのコースに分かれ、県内外から合わせて300人が参加しました。





参加者（60代）Q.お孫さんと一緒に歩くというのは？「1回目から一緒に（参加している）まもなく5歳になるが、小さい時から一緒に。ほとんどおんぶに抱っこだったけど最初は」「健康の秘訣は好きなことを好きな時にやる。体を動かすこと」参加者（60代）「秘訣は運動すること。いまシニアの野球チームに入っていて、あさって地元のスポーツ少年団と交流試合をする。あとはその後の冷たい泡の出るものを楽しみにイメージしながらプレーするといい」参加者（70代女性2人組）Q.汗流れてきましたか「やっと」「女優さんだから顔に汗かかないけどさすがに流れてきました」Q.元気の秘訣は？「コミュニケーションです。いろんな楽しい話をしている」「最近彼女を登山に誘った」Q.最近どこ行きました？「大岡山（山形市）が2回と三吉山（上山市）。まだ手近なところだけど目標は月山」「いろいろ新しいことにチャレンジすることが元気の秘訣」「きょうが1番若いというのをモットーに」小坂アナウンサー「旧柏倉家住宅に到着しました。中間地点ですかね。お楽しみがあります」スタッフ「中山町のフルーツです。召し上がってください」参加者「すごい」Q.表情変わりましたね「待ってたんだもん。これを」参加者 Q.お父さん80代？「83歳になったばかり。自称75歳。もっと若いな。62くらいですね」Q.健康の秘訣は？「やっぱり（体を）動かすことだね。あとジムにも行ってるから。筋トレやってます。あとは町内会の会長もやってるから忙しい」Q.食べ物は？「食べ物は何でも好き。3食必ず食べる。やっぱり食べるのも元気だね。動かないと食べないしね。動くことは食べることだね」県によりますと、9月1日現在、県内の100歳以上の高齢者は男女合わせて1199人。最高齢は110歳です。こうしたウォーキングも長寿につながっているのかもしれません。