NMB48卒業の川上千尋、“結構攻めた”ファースト写真集発売 ランジェリー＆水着カットなど収録
2025年末でNMB48から卒業することを発表している川上千尋が、10月29日に13年間の活動の集大成となるファースト写真集『川上千尋 ファースト写真集 永遠未遂』（えいえんみすい）を発売する。
【中面カット】これは攻めてる…スレンダーボディをあらわにした川上千尋
川上は、2012年12月に4期生としてNMB48に加入。これまでシングル表題曲メンバーを13回務め、22年3月に行われた投票企画「NAMBATTLE２〜愛〜」では第1位に選ばれ、シングル「好きだ虫」でセンターの座を射止めるなど、NMB48の中心メンバーとして活躍してきた。8年の競技経験があるフィギュアスケートで培った身体能力の高さ、表現力の豊かさで、NMB48のパフォーマンスをけん引するメンバーとなり、また阪神タイガースの熱烈なファンで、タイガース女子を応援する「TORACO」応援隊長としても活動してきた。
13年間の集大成となる今回の写真集は、NMB48の活動やプロ野球の春季キャンプ応援などで訪れた思い出がある沖縄で撮影を敢行。“大人っぽく、セクシーな自分”を見てもらいたいという本人の希望のもと、衣装案から企画に参加。
華やかなドレスを身にまとった姿や、モードっぽい衣装でのキリリとした姿。プールやビーチでの水着カット。ホテルの一室で収めたランジェリーカットなど、さまざまシーンで切り取った“ちっひー”の魅力が盛りだくさん。ショッピング中のリラックスした表情から、本人も“結構攻めている”と語る大胆なドレスのカットまで、見どころ満載の一冊となっている。
■川上千尋コメント
アイドル人生で最後のかなえたい夢だった写真集を発売できることが本当に幸せです。ファンの皆さんが「写真集を見たい！」と声をあげてくださっているのを知っていたので、また一緒に夢が叶えられたようなうれしい気持ちでいます。私の13年間をぎゅっと凝縮している、そして今の私を堪能できる写真集をぜひ手に取ってご覧ください！
