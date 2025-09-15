残すところ10試合となった明治安田J1リーグ。アルビレックス新潟は13日、ホームで清水と対戦しました。



リーグ戦9試合勝利がない新潟。最下位を、そして降格圏を抜け出すために、負けられない戦いが続きます。



最初のチャンスは、新潟。



前半12分、堀米のパスカットから。長谷川が拾い、ここからミドルシュート。

J1残留へ、まずは長谷川が気を吐きます。





その4分後、新潟は、一瞬のスキを突かれます。清水の素早いサイド攻撃に、失点。1点を追いかける展開となります。反撃に出たい新潟は前半36分。中央の長谷川が、ボールを引き出し、優しいパスに、ブーダ！そのこぼれ球に、白井！波状攻撃も決め切れず、0対1で試合を折り返します。後半の立ち上がりも、新潟の猛攻は続きます。後半9分には右サイドの連係から最後は、白井！チャンスを作るも1点が遠い新潟。90分を経過します。しかし、アディショナルタイムはなんと12分。その12分間も、新潟は攻撃の手を緩めません。島村のクロスに、谷口。コーナーキックに、舩木のヘディング！しかし、最後までゴールをこじ開けることはできず。このまま、0対1で試合終了。3連敗となった新潟は、直近10試合で積み上げた勝ち点は僅か1。厳しい戦いは続きます。＜キャプテン堀米悠斗選手＞「数字としては、勝ち点3を積み上げていくしか道はないと思うし、自分たちが連勝するなら、このクラブに関わる全員がそれを信じるしかないと思うので。今からやるべきことをしっかり自分のなかで考えながら生活する必要があると思う」アルビは3連敗となり、順位は20位。残り試合9試合。次は20日（土）、アウェーで横浜FCと戦います。