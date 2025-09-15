イタリアのジャーナリストがダービー惨敗のマンUを痛烈批判…… 「彼らほど才能を台無しにするクラブはない」
プレミアリーグ屈指の名門であるマンチェスター・ユナイテッドは長いトンネルから抜けだせていない。
15日に行われたマンチェスター・シティとのマンチェスター・ダービーで3-0と惨敗したマンチェスター・ユナイテッド。今季はここまで4試合で1勝1分2敗と厳しいスタートとなっており、指揮を執るルベン・アモリム監督を批判する声も続出している。
そんなマンUだが、国外からも批判の声が挙がっている模様。『Italian Football TV』によると、イタリアのジャーナリストであるパオロ・コンド氏がマンチェスター・ダービーで敗戦したマンUを痛烈に批判しているという。
皮肉も交えてマンUを批判したコンド氏。アモリム監督への視線も厳しくなってきているが、果たして巻き返しを図ることはできるのだろうか。
相手のミスは見逃さない— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) September 14, 2025
自陣からひとり抜け出した #ハーランド
キーパーとの1対1も冷静に流し込み
本日2点目をゲット
プレミアリーグ 第4節#マンチェスター・C v #マンチェスター・Uhttps://t.co/DLy0zlY7Fz pic.twitter.com/AS8YFp9xA6