15日、プレミアリーグ第4節として、マンチェスター・シティとマンチェスター・ユナイテッドによるマンチェスター・ダービーが行われた。試合は前半18分にフィル・フォーデンのゴールでマンCが先制すると、その後後半53分と68分にアーリング・ハーランドが立て続けに得点を決めて3-0とマンCが完勝した。



この試合で2得点を挙げたハーランドは、今季早くも5得点目。4試合で5ゴールという驚異的なペースで今季も得点を量産している。





そんなハーランドだが、今節でプレミアリーグでの通算得点数が89得点に。『Squawka』によると、この数字はかつてチェルシーで大活躍した元コートジボワール代表FWディディエ・ドログバ氏の88ゴールを上回ったとのこと。また注目すべきはその試合数で、ハーランドの出場試合数はドログバ氏より153試合も少ないという。圧巻のペースで今季もゴールを量産するハーランド。果たして今季はどこまで得点数を伸ばすことができるのだろうか。