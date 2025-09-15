“153試合”も少ないが…… マンチェスター・ダービーで2得点のハーランド、PLでの通算得点数で元チェルシーFWドログバ氏を抜く
15日、プレミアリーグ第4節として、マンチェスター・シティとマンチェスター・ユナイテッドによるマンチェスター・ダービーが行われた。試合は前半18分にフィル・フォーデンのゴールでマンCが先制すると、その後後半53分と68分にアーリング・ハーランドが立て続けに得点を決めて3-0とマンCが完勝した。
この試合で2得点を挙げたハーランドは、今季早くも5得点目。4試合で5ゴールという驚異的なペースで今季も得点を量産している。
圧巻のペースで今季もゴールを量産するハーランド。果たして今季はどこまで得点数を伸ばすことができるのだろうか。
