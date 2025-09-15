◇プロ野球セ・リーグ DeNA3-0巨人(15日、横浜スタジアム)

巨人がDeNAに2連敗し、3位に転落しました。

東京ドームでのCS開催へ向けて、2位を死守したい巨人は、ゲーム差0の3位・DeNAと直接対決。田中将大投手は、日米通算200勝をかけて先発マウンドに上がりました。

田中投手は2回5失点で降板した前回登板とは打って変わり、4回までDeNA打線をヒット1本に抑える好投を披露。5回には2アウト満塁のピンチを背負いますが、レフト・丸佳浩選手が横っ飛びのスーパーキャッチで田中投手を救います。

しかし6回、1アウトからヒットとフォアボールで1、2塁のピンチを背負うと、7番・石上泰輝選手にライトへの走者一掃2点タイムリーを浴びて、2失点。これまで粘投を続けていた田中投手は6回90球、被安打5、4四球、2失点で降板し、通算200勝達成とはなりませんでした。

一方打線は、DeNA先発・ケイ投手を打ち崩せず。2回2アウト2、3塁のチャンスにルーキー・浦田俊輔選手が見逃し三振で先制の機会を逃すと、4回には1アウト2、3塁としますが、中山礼都選手とリチャード選手が2者連続の空振り三振。終わってみればケイ投手に9回11奪三振、無失点と圧倒されました。

これで巨人は3位転落。CS進出へ残り11試合となりました。