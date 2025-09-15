◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ＤｅＮＡ３―０巨人（１５日・横浜）

巨人・田中将大投手（３６）の史上４人目となる日米通算２００勝達成は次戦以降に持ち越しとなった。ＤｅＮＡ戦に先発し、丸やキャベッジの好守にも助けられながら５回まで無失点。しかし、０―０の６回に石上に右越え２点二塁打を許し、６回２失点で３敗目を喫した。直接対決２連戦に連敗したチームは８月２日以来の３位転落。残り１１試合、２位でのＣＳ本拠地開催へ負けられない戦いが続く。

田中将は悔しげに打球の行方を追った。両者無得点のまま迎えた６回だった。オースティンに中前安打、佐野に四球を与えるなど２死一、二塁。石上に初球のスプリットを捉えられた。打球は右翼手・中山のグラブをかすめる右越えの２点適時二塁打。移籍後最長の６回を投げきったものの先制を許し、悔しさをにじませた。

巨人は１４日の同カードで逆転負け。３位のＤｅＮＡにゲーム差なしに迫られた。２位死守へ向け負けられない中、先発は史上４人目の日米通算２００勝を目指す田中将。横浜での登板は１２年ぶり。白星を手にすれば２４勝０敗の伝説を残した楽天時代１３年５月１４日以来４５０７日ぶりだった。「大事なゲームなのは間違いない。だからと言って、相手を抑えるためにやることは変わらない」と闘志を胸にマウンドに上がった。

気合十分の田中将は初回、２死から筒香に中前安打を浴びたが、４番・オースティンを１４６キロ直球で中飛と落ち着いた投球で好スタートを切った。援護をしたい打線だが相手先発・ケイに苦しむ。２回には２死二、三塁の好機も浦田が見逃し三振。４回にも１死二、三塁で中山、リチャードが連続三振と、あと１本が出ない。それでも田中将は３回を３者凡退に抑えた以外は４回まで四球や味方の失策で走者を出したが、無失点と粘った。

両者無得点のまま迎えた５回には先頭から連打や四球などで２死満塁のピンチ。ここで度会にこの日の最速１４８キロを左翼線にライナーで運ばれたが左翼手・丸がダイビングキャッチ。味方のビッグプレーにガッツポーズで喜んだ。

６回にも筒香が放った右中間への打球を中堅・キャベッジがダイビングで好捕。しかしその後、２死一、二塁から石上に右越えの２点適時打を浴びて、７回の打席で代打を送られて降板。今季最長の６回９０球、５安打２失点の好投も偉業達成には届かなかった。

０―２の７回から２番手で登板した船迫は１死から度会に右翼席への２試合連続となるソロを浴びて追加点を許した。８回は中川が３者凡退に抑えたが、打線が最後までケイを攻略できず。田中将は３敗目で日米通算２００勝は持ち越し。チームは６安打１１三振で完封を許してＤｅＮＡに連敗を喫し、２位の座を明け渡した。