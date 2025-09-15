サッカー日本代表の森保一監督が１５日、２試合を行った米国遠征と来年の３か国共催のＷ杯本大会に向けたベースキャンプの候補地視察から帰国した。この日、羽田空港で報道陣の取材に応じ、ベースキャンプ候補地としてメキシコの３都市を視察したと明かした。

森保監督はチームが帰国後、４〜５日間ほど現地に残り、視察を行った。「キャンプ候補地は、実際ドロー（米国時間１２月５日の本大会の組み合わせ抽選会）が終わってから決めることになると思いますけど、メキシコに行ってよかったなと思います」。メキシコシティー、トルーカ、プエブラの３都市を訪れたとし、いずれも標高２０００Ｍを超えており、「できればですけど、（キャンプ候補地は）標高は高く、ある程度は暑いところで戦って（調整して）、標高が低いところでもパフォーマンスを発揮できる（ように）。涼しいところ（での試合）でも、暑いところでキャンプ、準備をしたから、いいパフォーマンスができるということになればいいかなと思っています」と感想を語った。

来年６〜７月に開催される本大会は米国、カナダ、メキシコと広大な地で行われるため「（ベースキャンプ地は）まだ決めていない。何を一番に優先して決めたらいいのかは決めかねているところ」とも付け加えた。また今回、森保監督はメキシコでキャンプ候補地を視察後、カナダ・バンクーバーに行き、ＭＬＳで活躍するＧＫ高丘陽平（バンクーバー所属）を視察したことも明かした。

米国遠征の２試合は現地時間６日のメキシコ戦（オークランド）で０―０。中２日の強行日程で時差３時間のあるコロンバスに移動して実施したアウェー・米国戦（同９日）では先発メンバーを総入れ替えし、０―２で敗れた。「２試合で、勝利できなかったことは非常に残念で悔しいが、我々の今後の成長につなげていける非常に貴重な経験ができたと思っています」と振り返った。

日本代表は１０月１０日にパラグアイ戦（大阪・パナスタ）、同１４日にブラジル戦（東京・味スタ）の強化試合２試合を行う。