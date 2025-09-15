テーマは「レトロかわいい」です。

人気のクリエーターのイラストなどを集めた展覧会が波佐見町で始まりました。

会場ではグッズの販売も行われています。

SNSの総フォロワーが20万人を超える人気クリエイターが制作したポップな女の子のイラストに…

かわいいだけではなく、ほのかに“闇”や強さを感じさせる作品も。

福岡から

「真ん中に東京タワーが見える色合いというのがすごく自分の中でいいなと思った」

波佐見町で13日に始まった「レトロかわいいアート展」。

今年で4回目の開催で全国で活躍する27人のクリエイターの作品、約120点が並びます。

淡いパステルカラーのグラデーションではかなくも芯のある女の子を表現するのは、長崎大学出身の「晴（Hare）」さん。

全国の商業施設の広告イラストやアイドルのライブグッズを手掛けています。

永田拓巳アナウンサー

「会場にあるすべての展示作品を購入することができ、家で楽しむことができるんです」

目の前の作品に心を奪われ、イラストを購入する人も。

長崎市から

「この涙目がめちゃくちゃかわいいなと思っちゃって、守ってあげていなという気持ちになった」

「自分の部屋に飾ろうかな」

このほか、キーホルダーやTシャツなど500種類以上のグッズが販売されています。

レトロかわいいアート展は入場無料で、波佐見会場は9月23日まで、

10月11日からは長崎市のみらい長崎ココウォークで開催されます。