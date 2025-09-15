現地9月14日、フランス・パリロンシャン競馬場で行われたプランスドランジュ賞（G3・芝2000m）で、日本ダービー馬のクロワデュノールが海外遠征初戦を勝利で飾った。重馬場も苦にせず、厳しい競馬を力の違いで凌いだ。凱旋門賞へ向けての第一関門を通過した。

プランスドランジュ賞、勝利ジョッキーコメント

1着 クロワデュノール

北村友一騎手

「色々と課題が多く、まだまだ修正しなければならない所があるなと感じました。それでもしっかりと勝ち切ってくれたので、そこは流石だなと思います。ペースが遅い中でもしっかりと待てましたし、下りでも極端に力むようなところはなかったと思います。4コーナー入る手前の息の入り方、ギアを上げていくところは上手く出来なかったなと思います。馬場はきょうのところは問題なかったです。今回は調整も含めてレースでも凄く良いパフォーマンスには持っていけなかったので、原因をしっかりと修正して、凱旋門賞へ向けてあと二段階くらい上げていければ良いなと思います。前哨戦を勝つことが出来て、まずはホッとしています」

レース結果、詳細は下記のとおり。

現地9月14日、フランス・パリロンシャン競馬場で行われたプランスドランジュ賞（G3・芝2000m）に、日本のクロワデュノール（牡3・栗東・斉藤崇史）が北村友一騎手で参戦。横一線の追い比べの中、ラスト1ハロン付近から抜け出し、外から来たダリズとの追い比べをゴール前際どく凌いだ。勝ちタイムは2分11秒69。

日本ダービー馬、クロワデュノールが凱旋門賞へ向けた前哨戦を勝利した。ゲートをきっちり出てゆったりとした展開の中でじっと我慢。3、4番手をに収まり機を伺った。フォルスストレートから徐々にペースは上がり、直線では外へ持ち出して激しい追い比べへ。じわじわと抜け出しにかかり、押し切るかと思われたところで外からフランスのダリズが襲いかかったが僅かに凌いでいた。

【全着順】

1着 クロワデュノール（日本）

2着 ダリズ

3着 ナフラーン

4着 ウスレッド

5着 ボルスター

6着 デュモネ

7着 デアリングプリンス