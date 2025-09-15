現地9月14日、アイルランド・カラ競馬場で行われたアイルランド伝統の長距離決戦「愛セントレジャー」（G1・芝2800m）で、アルリファー（牡5・愛・J.オブライエン）が、2着以下に4馬身差をつける完勝。約1年ぶりとなるG1タイトルを手にし、通算3度目の栄冠に輝いた。鞍上はD.マクモナグル騎手で、勝ち時計は2分59秒87（稍重）。

アルリファーは2歳時のヴィンセントオブライエン・ナショナルS、昨年のベルリン大賞に続くG1制覇。直線半ばで楽に抜け出すと、最後は力強く突き放す内容で、前走のカラカップ（G2・芝2810m）に続く長距離戦連勝を果たした。

同馬は昨年の凱旋門賞（11着）や、今年2月のネオムターフC（3着）に、武豊騎手とのコンビで出走。キーファーズの勝負服で走ったことで日本でも注目を集めたが、今夏からオーストラリアの有力馬主所有となり、新たな勝負服での一戦を勝利で飾った。

この後は豪州遠征を視野に入れており、11月4日にフレミントン競馬場で行われるメルボルンカップ（G1・芝3200m）が大目標。長距離路線で順調に力をつけており、今後の更なる飛躍が期待される。