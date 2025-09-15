三上悠亜、バッサリヘアカットの「ボブ復活」ショットに反響「ビジュ爆発してる」「天使」
【モデルプレス＝2025/09/15】タレントの三上悠亜が15日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】三上悠亜、大胆イメチェン姿
三上は「髪短くしてボブ復活した」とロングヘアをカットし、ボブヘアにチェンジしたことを報告。「レイヤー入ってるけどちょっと重めにして秋仕様にしてもらった」とポイントを明かし、「この髪型可愛すぎない？お気に入り」とつづっていた。
この投稿にファンからは「ビジュ爆発してる」「天使」「似合いすぎ」「ボブも可愛い」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆三上悠亜、バッサリヘアカット
