周りの“白い目”が、痛い。保育園最後の親子行事、どうしても休みたい理由【ママリ】

過去のトラブルがもとで周囲のママの視線が気になる

保育園最後の参観日行きたくありません。４歳のとき他害がしてしまい被害者の保護者の方に詰め寄られてから本当に保育園に行くのが怖くなり月の半分は寮育に行くようにしました。きちんと謝罪しました、加配もついていますが他の保護者の方からも私達親子は嫌われてしまっているので親子参加の行事はお休みしてきました。

先生たち何度も面談があり私の精神的な部分も心配してくださり何度もないてきました退園も考えました。今でも過呼吸になる日もあります

だから参観日は寮育にあてて不参加にしていたのに先生たちから「最後だから」「どうしても来れませんか？」「せっかく頑張ってきたのに可哀想」「他の保護者と会うの嫌ですか？」と言われて言われて言われてが続き

参観日に行くことになりました



でも以前被害に遭われたお子さんの保護者とその取り巻きの保護者からの白い目やあいさつ無視等なんできたの？っていう声がやっぱり怖い。それにうちの子の公開処刑は間違いない…もう本当に行きたくない。

卒園式にだって行きたくないのに

こうやって書いてるだけで涙がでてきます。

どうやってメンタル保ったらいいかわかりません‥助けてください

父親は仕事で行けません😢

qa.mamari.jp

子ども同士のトラブルや周囲のママとの関係性によっては、保育園の親子行事に参加したくないという人もいますよね。アプリ「ママリ」にも、保育園の参加日に行きたくないとの投稿がありました。投稿者さんのお子さんは4歳のときに、お友達へ危害を加えてしまったそうです。トラブルが原因で保育園の親子行事に参加しづらくなってしまったとのこと。参観日は参加してほしいと先生からは言われていますが、行くべきか悩んでいます。

投稿者さんはトラブルがあったときにきちんと謝罪はしましたが、被害者の親からはひどく詰められてしまいました。それ以来、親子行事には参加できていないといいます。



保育園最後となる参観日も欠席しようと考えていたところ、保育園の先生から「最後だから出席しては？」との提案が。当時退園まで考えていた投稿者さんのことを心配し、保育園の先生たちは面談で話を聞いてくれたようなのですが、今回はやや強引な形で何度も参加を求められて、思わず出席すると答えてしまいました。



しかし周囲の保護者からの視線などが心配になり、行きたくないと感じているそうです。

参観日に出席すべきかについてさまざまな声が

この投稿にママリでは、さまざまな声が寄せられていました。その中には「無理に行かなくてよい」「退園せずに最後までがんばってすごい」との意見がありました。

いきたくないならいかなきゃいいです！



行かないとどうにかなるわけでもないですし😌

qa.mamari.jp

逆に退園せず最後までがんばってきたのほんとにすごすぎます！！私だったら絶対転園してます！

気持ち的に難しいのでいけませんでいいと思います！！無理しないでくださいね！！

qa.mamari.jp

投稿者さんは当時のことを思い出すだけで、いまだに涙が出たり過呼吸になったりしてしまうとのこと。トラウマになるほどツラい思いをしたのだから、たとえ保育園の先生に言われたとしても無理に参観日へ出席する必要はないといえます。



先生たちには「気持ち的に参加できない」と素直に伝えれば問題ないでしょう。もし欠席の理由を詳しく聞かれるのが嫌であれば、当日に体調不良になったと電話で話すのもよいですね。



ツラい経験をしたにもかかわらず、転園せずに年長までお子さんを通わせ続けた投稿者さんは、本当にがんばっていますし、立派です。小学生になっても参観日はありますから、今は無理せず自分の気持ちを優先にして過ごしてほしいと思います。

