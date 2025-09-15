3連休最終日の15日、山形県内では各地でイベントが開かれました。山形市では県産の乳製品などの消費拡大につなげようと、乳牛の乳しぼりを疑似体験することなどができるイベントが開かれ、多くの人でにぎわいました。



山形市の道の駅やまがた蔵王で開かれたこのイベントは、価格の高騰などによって落ち込んだ県産の乳製品などの消費拡大につなげようとJA全農山形が開催しました。酪農や畜産への理解を深めてもらおうと、会場では、県産牛乳の飲み比べなど様々な体験型イベントが行われました。





参加者「いろいろな種類の牛乳を飲めておいしかった。（今後）飲んだことのない牛乳を飲んでみたいと思った」「普段なかなか手に取らない牛乳があったのでそれを頂けたのは良かった」こちらは乳牛の模型を使った乳しぼりの模擬体験です。参加者「硬かった少ししか出なかった」「搾るときに少し硬くてコツを掴んだら簡単だった」こちらは肉質などのデータをもとに肉のおいしさを「見える化」した取り組みを紹介したものです。おいしさが「見える化」された山形牛の試食ブースが設置され、訪れた人たちは山形牛と国産牛を食べ比べて味の違いなどを実感していました。参加者「どちらもおいしいが山形牛がおいしいお酒飲みたくなりますね」「1つはすごく柔らかくてもう1つは引き締まったような硬さがあるがどちらもおいしかった」「分かりやすいですよね数値で見ると、目で見えるものは分かりやすいと思うので買いやすいしお肉は贈り物でも喜ばれるので贈っても大丈夫なんだと安心すると贈る側ももらう方もうれしいかなと思う」山形県牛乳普及協会・小山雅俊さん「小さい子に酪農畜産に触れてもらって感じてもらって理解してもらえればという思いで開催した。山形の秋がやって来るのでぜひおいしい山形牛を使った芋煮や乳製品を食べて食欲の秋にしてもらいたい」JA全農山形では今後、肉のおいしさを「見える化」した取り組みを普及させ消費につなげていきたいとしています。