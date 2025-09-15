日本初登場♡シェイク シャックから豪快×上品な「サウザンバーベキュー」バーガーが登場

ニューヨーク発の人気ハンバーガーレストラン「シェイク シャック」から、日本初登場となる限定メニュー「サウザンバーベキュー」が9月19日(金)より登場します。ジューシーなアンガスビーフ100％のパティに、濃厚なチーズや香ばしいベーコン、フライドピクルスを合わせた贅沢な一品。さらに、爽やかな「マンゴーレモネード」や、クラフトビール「シャックマイスターエール」とのペアリングも楽しめます♪

日本初登場！豪快かつ上品な新バーガー

「サウザンバーベキュー」は、ホルモン剤フリーのアンガスビーフを100％使用したパティに、アメリカ産ペッパージャックチーズとアップルウッドで燻製したベーコンをトッピング。

さらにフライドピクルスのカリッとした食感が加わり、特製ゴールドBBQソースが甘辛さと酸味を引き立てます。豪快さの中にバランスを感じられる、日本初登場のバーガーです。

サウザンバーベキュー（日本初登場・期間限定）



価格：1,408円(税込)



販売期間：2025年9月19日(金)～11月上旬ごろ

取扱店：国内18店舗

爽やかな限定ドリンク＆クラフトビールも♡

価格：649円(税込)

同時期に発売される「マンゴーレモネード」は、店舗仕込みのレモネードにマンゴーピューレをミックスした華やかな味わい。秋の行楽シーズンにぴったりです。

販売期間：2025年8月27日(水)～11月上旬ごろ

取扱店：国内18店舗

価格：1,045円(税込)



さらに、レギュラー販売の「シャックマイスターエール」は、Brooklyn Breweryが開発したオリジナルクラフトビール。柑橘系の香りとキレのある味わいがバーガーの美味しさを引き立てます。

取扱店：国内18店舗

食欲の秋に楽しみたい贅沢バーガー

「サウザンバーベキュー」はもちろん、限定ドリンクやクラフトビールとの組み合わせも魅力的。

テイクアウトして公園や行楽地で楽しめば、さらに特別感がアップします。シェイク シャックならではのボリュームと洗練された味わいで、食欲の秋を満喫してみませんか？

秋限定の味をシェイク シャックで堪能して♪

この秋、シェイク シャックが提案する「サウザンバーベキュー」は、日本初登場のスペシャルバーガー。

爽やかな「マンゴーレモネード」や、クラフトビール「シャックマイスターエール」と合わせれば、秋の食体験がさらに広がります。

ぜひ国内18店舗で、期間限定の贅沢な味わいを楽しんでみてください♡