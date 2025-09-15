¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸ÊÑ¤ï¤ë¡×¡Ö·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¡Ä¡×¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¤ÎÅÅ·âº§¤«¤é5Ç¯¡Ä1»ù¤Î¥Þ¥Þ¡¦37ºÐ½÷Í¥¤ÎºÇ¿·»Ñ¤Ë¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ä¡×¡Ö¿§¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÎÀ¼¡¡ÏÃÂê¤Î¥É¥é¥Þ¤ËºÙÌÚ¿ô»Ò¤µ¤óÌò¤Ç½Ð±é
¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ
¡¡2020Ç¯¤Ë¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡¢37ºÐ½÷Í¥¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Þ¤µ¤«¤ÎºÙÌÚ¿ô»Ò¤Ç¤¹¡£»ä¤¬ºÙÌÚ¿ô»Ò¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ç¤¹¡¢ºÙÌÚ¿ô»Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢ÊÒÌÜ¤¬È±¤ÎÌÓ¤Ç±£¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡£¡Ö¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ÍÅÄ¤Ï2026Ç¯¤ËNetflix¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¡ÖÃÏ¹ö¤ËÂÄ¤Á¤ë¤ï¤è¡×¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎºÙÌÚ¿ô»Ò¤µ¤ó(µýÇ¯83)Ìò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤ï¤ë¤Ê¡¢ºÙÌÚÏÂ»Ò¤µ¤ó¤È¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡×¡ÖºÙÌÚ¿ô»ÒÌò¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡£½÷Í¥º²¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¤«¤Ê¡×¡Ö¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤½¤¦¡×¡Ö¥É¥é¥Þ¿§¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¸ÍÅÄ¤Ï20Ç¯¤Ë¾¾ºäÅíÍû(36)¤È·ëº§¤·¡¢23Ç¯¤ËÂè1»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£