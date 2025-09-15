¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ!?¡×ÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¤¬Ç¯¾åÇÐÍ¥¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥°¡ª¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡ª¡×¡ÖÎáÏÂ¤Î¤³¤Î»þÂå¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×12Ç¯¥É¥é¥Þ¤ËºÆµÓ¸÷
¡¡2012Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿Îø°¦¥É¥é¥Þ¤Ç¹¥±é¤·¤¿½÷Í¥¤Î»Ñ¤¬¡¢SNS¾å¤ÇºÆ¤ÓµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥ê¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¢¥×¥¢¥¦¡¼¥Þ¥ó¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¥Ò¥í¥¤¥óŽ¥²Æ°æ¿¿¶×Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß(38)¡£½¢¿¦³èÆ°¤ËËÛÁö¤¹¤ë½÷»ÒÂçÀ¸Ìò¤ò¤Ä¤È¤á¡¢²ñ¼Ò¼ÒÄ¹Ž¥Æü¸þÅ°Ìò¤Î¾®·ª½Ü(42)¤ÈÎøÃç¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤ò¡¢Åö»þ20Âå¤À¤Ã¤¿2¿Í¤¬¿ð¡¹¤·¤¯±é¤¸¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤¿²Î¼ê¤Îmiwa¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Î¸åÉôºÂÀÊ¤Ë¾è¤Ã¤¿ÀÐ¸¶¤¬±¿Å¾¼ê¤Î¾®·ª¤ò¸å¤í¤«¤éÊú¤¤·¤á¤ë·àÃæ¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¥Ò¥«¥ê¤Ø¡×¡ß¥É¥é¥Þ¡Ö¥ê¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¢¥×¥¢¥¦¡¼¥Þ¥ó¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥ÜMusic Video¤¬YouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ!?¤À¤±¤ÉÀÄ½Õ¤¬ÁÉ¤Ã¤Æµã¤¯¡×¡ÖÀÐ¸¶¤µ¤ó¤Î²Ä°¦¤µ¤¬¤è¤ê°ìÁØ°ú¤Î©¤Ã¤Æ¤ë¥É¥é¥Þ!!¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¤ÆÂç¹¥¤¤Ç¤·¤¿(º£¤â²Ä°¦¤¤)¡×¡ÖÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¤È¾®·ª½ÜÎÉ¤¹¤®¤Æ¥ä¥Ð¤¤¡ª¤â¤Ã¤«¤¤´Ñ¤¿¤¤¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥·¡¼¥ó¡£µã¤±¤ë¡×¡Ö¥Ð¥¤¥¯¡ª¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤ÁÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ö¼ÀÁö´¶¤¬À¨¤¤¤Ê(¾Ð)¡×¡ÖÎáÏÂ¤Î¤³¤Î»þÂå¤Ë¤³¤ó¤Ê·Á¤Ç¥ê¥Á¥×¥¢¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£