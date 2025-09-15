ÃÏ¸µ½Ð¿È¤Î16ºÐ¾¾ËÜæÆ³¤¤¬3°Ì¡¡¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ø¡ÖÀ¤³¦¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡¡¡ÚBMX¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¡Û
¡¡¢¡¼«Å¾¼ÖBMX¡Ö2025¡¡¥¢¥¸¥¢BMX¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ëÁª¼ê¸¢¡×ºÇ½ªÆü¡Ê15Æü¡¦Ê¡²¬¸©±ÄÃÞ¸å¹°è¸ø±à¡Ë
¡¡ÃÏ¸µ¤ÎÊ¡²¬¸©È¬½÷»Ôºß½»¤Î16ºÐ¡¢¾¾ËÜæÆ³¤¡Ê¡Ê¤·¤ç¤¢¡Ë¡áÌøÀî¹â1Ç¯¡á¤¬74¡¦60¤Ç3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌøÀî¹â¤ÎÃ´Ç¤¤é¤â±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿Ãæ¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸«¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢²£¤Ë2²óÅ¾¤¹¤ëÂçµ»¡Ö¥»¥Ö¥ó¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤òÀ®¸ù¡£¡Ö¡Ê·ë²Ì¤Ï¡Ë¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¤¤¤Ä¤âÂç²ñ¤è¤êµ¬ÌÏ¤âÂç¤¤¯¡¢Ê·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¾®³Ø1Ç¯»þ¤«¤éÆ°²èÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤¿±Æ¶Á¤ÇBMX¤ò»Ï¤á¡¢¼«Âð²£¤ÎÀìÍÑÎý½¬¾ì¤Çµ»½Ñ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¿¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤ÎÍ¥¾¡·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢¸½ºß¤ÏÆüËÜ¼«Å¾¼Ö¶¥µ»Ï¢ÌÁ¤ÎºÇÇ¯¾¯¤Î¶¯²½»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¸ÞÎØ2Âç²ñÏ¢Â³Æþ¾Þ¤ÎÃæÂ¼ÎØÌ´¤é¤ÈÀ¤³¦¤òÅ¾Àï¤¹¤ë¡£
¡¡ÌÜÉ¸¤Ï3Ç¯¸å¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤Êµ»¤òÎý½¬¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£