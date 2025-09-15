「シンプルですけど、一番怖い攻撃」でFC東京が先制！ 林陵平が25歳アタッカーの絶妙フィニッシュを称賛「技術がないとできない」
FC東京は９月15日、J１第29節で東京ヴェルディと味の素スタジアムで対戦している。
注目の“東京ダービーで”、先手を取ったのはFC東京。60分、GKキム・スンギュのロングキックを、敵陣でマルセロ・ヒアンがヘッドで流す。これに抜け出した長倉幹樹が、鮮やかなループシュートでネットを揺らした。
試合を中継する『DAZN』で解説を務める林陵平氏は、「シンプルですけど、一番怖い攻撃」とコメント。25歳アタッカーのフィニッシュに関しては、「逆足で、左足でループ。技術がないとできないですよね。アウト気味のループですから」と称賛する。
FC東京が「ザ・長倉っていうゴール」（林氏）でさらに勢いづいている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】長倉幹樹が仕留めた！ 鮮やかループ弾
