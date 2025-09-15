9月15日は敬老の日。10回目となるおじいちゃんと子どもたちとの野球対決が行われました。年齢差65歳以上という試合を制したのは、どっち！？





15日、水前寺野球場で行われたのは、古希を迎えた70歳以上が中心のチーム「一新球友」と熊大付属小野球クラブとの交流戦です。



■熊大付属小・竹原光太朗主将

「大先輩方とともに笑顔の全力プレーで野球をプレーすることを誓います」





古希チームの最高齢は山川定則さん、御年89歳！



■山川定則さん（89）

Qきょうはどんなプレーを見せたいですか？

「なるだけボールが来ないようにとは思っております」



■飯田嘉太アナ

「最高齢はなんと89歳。最も年の差のある野球の大会がまもなくプレイボールです」





古希チームの先発は82歳の吉住さん。初回、小学生チームは2アウト3塁で4番の吉粼くん（小4）。



（飯田アナ実況）

「ふらふらと上がったサード！その場で取りました。スリーアウト。ピッチャー82歳の吉住さん、ピンチを迎えましたがこの回まずは0点に凌いでいます」



その裏、1アウトで打席には最年長の山川さん。



（飯田アナ実況）

「打ちました。セカンドの上、越えてきました。一新球友この大会初めてのヒット、なんと89歳の山川さんから生まれました」



さらにランナー2塁1塁で、75歳の瀬崎さん。



（飯田アナ実況）

「ショートへの強烈な当たり、後ろにそらした、その間に今先制のホームイン、一新球友が先制しました」



古希チームはこの回、更に2点を加えます。2回表、小学生チームはランナーを3塁に置いて7番・久崎くん（小5）。





（飯田アナ実況）

「スクイズで来た、ピッチャー前、グラブトス。ボールをこぼしてセーフです。熊大付属小、1点返してみせました」



その後、大量得点を浴び、なんとか反撃したい小学生チームは5回、スクイズで1点を返すとなおも2アウトランナー2塁3塁のチャンス。



（飯田アナ実況）

「ボテボテのゴロ、サード拾って1塁間に合うか、セーフです。その間にセカンドランナーもホームを狙う！タッチはアウト！ここでゲームセットです」





13-5で古希チームが勝利しました。



■熊大付属小野球クラブ・竹原光太朗主将（小6）

「僕たちもうちょっと打てたかなと思います。球も結構速かったし、意外にいい動きをしてたんで、ちょっとびっくりしました」



■吉住直則さん（82）（先発で2回1失点・野球歴約70年）

「本当に楽しいですね」

Q来年も挑戦します？

「まあまあなんとか今のところはできそうですね」





■山川定則さん（大会最年長89歳・チーム初ヒット）

「最初にちょっとヒットが出たけど助かった。ボールが一つも来なかったもんですからね」

Q皆さんの元気の秘訣は？

「やっぱり毎週継続して練習しているのが力になっているんじゃないかと。私の座右の銘が“継続は力なり”でやってますからね」



古希チームのスタメン9人の年齢は合計699歳で、平均年齢は77.7歳！これからもお元気で！