フリーアナウンサー大島由香里（41）が15日放送のTBSラジオ「大島由香里 BRAND-NEW MORNING」(前5・00)に出演。突然のサプライズゲストに衝撃を受けた。

オープニングで大島アナは、「今日は敬老の日ということで、メールテーマは『人生の愛すべき先輩』。みなさんからのメッセージをお待ちしています」と呼びかけた。すると直後、何かに気付いた様子で「どうしました？」とスタッフに確認する一幕があった。

続けて「人生の先輩が来たよーーー！おはようございます！」という声がスタジオに響くと、大島アナは「え、え、え、うそ！？えーーー！ 本当に！？」と驚きの声を上げた。

その後、リスナーに向けて「何も言っていなかったので、わからないですよね」と前置きし、「木梨憲武さんと所ジョージさんが来てくださいました」と明かした。

「今日のメッセージテーマはまさに『人生の愛すべき先輩』なんですけど、とんでもない“人生の愛すべき先輩”が来てくださいました」と語ると、所と木梨は「ちゃんと放送やってる（笑）」とツッコみ、スタジオは大盛り上がりとなった。