ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡¢·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤¬¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤è¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡×¡¡SE¤ò¡ÈµÕÍ¢Æþ¡É
¡¡·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¡Ê9·î19Æü¸ø³«¡Ë¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¡£¥Ç¥ó¥¸Ìò¡¦¸ÍÃ«µÆÇ·²ð¡¢¥Þ¥¥ÞÌò¡¦ÆïÌÚ¤È¤â¤ê¡¢ÁáÀî¥¢¥Ìò¡¦ºäÅÄ¾¸ã¡¢¥ì¥¼Ìò¡¦¾åÅÄÎïÆà¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¼çÂê²Î¡¡ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Î¡ÖIRIS OUT¡×
¡¡ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤¬¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¡¢¿·¶Ê¡ÖIRIS OUT¡×¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¢¥¤¥ê¥¹¥¢¥¦¥È¡Ë¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¡£¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤ÏÊÆÄÅ¸¼»Õ¤È±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡ÖJANE DOE¡×¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¸¥§¡¼¥ó ¥É¥¦¡Ë¤Ë·èÄê¡£¡ÖJANE DOE¡×¤â¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¡¢±§Â¿ÅÄ¤¬²Î¾§¤Ç¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿ÊÆÄÅ¡£¡Ö·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡ØIRIS OUT¡Ù¡£¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ØJANE DOE¡Ù¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Ç¤¹¡£»ä¤âÀèÆü»î¼Ì¤Ç´°À®¤µ¤ì¤¿±Ç²è¤ò´Ñ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Èó¾ï¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ç¥¤Ë´¶·ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Îºî¤Ã¤Æ¤ë²»³Ú¤â°¦¾ð¿¼¤¯°·¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¡¢¤½¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤À½ºî¿Ø¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤ò´¶¼Õ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦±Ç²è¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖIRIS OUT¡×¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â¸ø³«¡£¡Ö·à¾ìÈÇ¤ÎËÜÊÔ¤Î±ÇÁü¤ò»È¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢·à¾ì¤Î±ÇÁü¤ò¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë»È¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿·Ð°Þ¤È¤·¤Æ¡¢Í½¹ðÊÔ¤¬ËÜÅö¤ËÈó¾ï¤Ë¤è¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºÍ³Ð¤È°¦¾ð¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ©¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤³¤Á¤é¤ËÅÁ¤ï¤ëºî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¤â´¶·ã¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¤Ê¤é¤â¤¦¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍ½¹ðÊÔ¤¬¤è¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ø¥Ü¥ó¡Ù¤È¤«¡Ø¥Ð¥ó¡Ù¤È¤«¡¢¤¢¤ÎÀ¼¤¬¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤Ð¤Ã¤Á¤ê¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¤½¤ì¤â²»¸»¤ÎÊý¤Ë»È¤ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡¢¤È¡£Í½¹ðÊÔ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢Í½¹ðÊÔ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ò²»¸»¤ËÆ§½±¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤Í½¹ðÊÔ¤Ë¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶Ã¤¤Î»ö¼Â¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö±Ç²è¤È¶¦¤Ë¡ØIRIS OUT¡Ù¤È¡ØJANE DOE¡Ù¤Î2¶Ê¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸¶ºî¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¡¢3000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¡¢¸½ºß¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×+¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤ÎÌ¡²è¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¡£Ãø¼Ô¤Ï¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥¢¥Ñ¥ó¥Á¡Ù¡Ø¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ù¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é³¨Íü¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëµ´ºÍ¤ÎÌ¡²è²È¡¦Æ£ËÜ¥¿¥Ä¥»á¡£¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Ï¡¢¥Á¥§¥ó¥½¡¼¤Î°Ëâ¡¦¥Ý¥Á¥¿¤È¤È¤â¤Ë¥Ç¥Ó¥ë¥Ï¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÊë¤é¤¹¾¯Ç¯¡¦¥Ç¥ó¥¸¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ç¡¢¿Æ¤¬»Ä¤·¤¿¼Ú¶âÊÖºÑ¤Î¤¿¤á¥ÉÄìÊÕ¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤ëÃæ¡¢¥Ç¥ó¥¸¤Ï¥Ý¥Á¥¿¤È·ÀÌó¤·¡¢°Ëâ¤Î¿´Â¡¤ò»ý¤Ä¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤È¤·¤ÆÁÉ¤ê¡¢À¤¤Î°Ëâ¤ò¼í¤ë¥À¡¼¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡¡¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ç2018Ç¯12·î¤è¤êÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Æ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Îß·×3000ËüÉô¤òÆÍÇË¡£ÅâÆÍ¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤ëÆæ¤ä¾×·â¤ÎÅ¸³«¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¡Ö¤³¤Î¥Þ¥ó¥¬¤¬¤¹¤´¤¤¡ª2021¡×¥ª¥È¥³ÊÔ1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2020Ç¯12·î14ÆüÈ¯Çä¤ÎÆ±»ï¤Ë¤ÆÂè1Éô¡Ö¸ø°ÂÊÔ¡×¤¬´°·ë¤·¡¢2022Ç¯7·î¤è¤ê¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¤Ë¤ÆÂè2Éô¤ÎÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£2022Ç¯10·î¡Á12·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÉñÂæ²½¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤â¹â¤¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤ÎºÇ½ª²ó¤«¤é¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊª¸ì¤È¤·¤Æ±Ç²è²½¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¥Ç¥ó¥¸¤¬¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿¾¯½÷¡¦¥ì¥¼¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê±¿Ì¿¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤àÊª¸ì¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¼çÂê²Î¡¡ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Î¡ÖIRIS OUT¡×
¡¡ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤¬¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¡¢¿·¶Ê¡ÖIRIS OUT¡×¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¢¥¤¥ê¥¹¥¢¥¦¥È¡Ë¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¡£¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤ÏÊÆÄÅ¸¼»Õ¤È±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡ÖJANE DOE¡×¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¸¥§¡¼¥ó ¥É¥¦¡Ë¤Ë·èÄê¡£¡ÖJANE DOE¡×¤â¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¡¢±§Â¿ÅÄ¤¬²Î¾§¤Ç¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖIRIS OUT¡×¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â¸ø³«¡£¡Ö·à¾ìÈÇ¤ÎËÜÊÔ¤Î±ÇÁü¤ò»È¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢·à¾ì¤Î±ÇÁü¤ò¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë»È¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿·Ð°Þ¤È¤·¤Æ¡¢Í½¹ðÊÔ¤¬ËÜÅö¤ËÈó¾ï¤Ë¤è¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºÍ³Ð¤È°¦¾ð¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ©¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤³¤Á¤é¤ËÅÁ¤ï¤ëºî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¤â´¶·ã¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¤Ê¤é¤â¤¦¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍ½¹ðÊÔ¤¬¤è¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ø¥Ü¥ó¡Ù¤È¤«¡Ø¥Ð¥ó¡Ù¤È¤«¡¢¤¢¤ÎÀ¼¤¬¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤Ð¤Ã¤Á¤ê¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¤½¤ì¤â²»¸»¤ÎÊý¤Ë»È¤ï¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡¢¤È¡£Í½¹ðÊÔ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢Í½¹ðÊÔ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ò²»¸»¤ËÆ§½±¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤Í½¹ðÊÔ¤Ë¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶Ã¤¤Î»ö¼Â¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö±Ç²è¤È¶¦¤Ë¡ØIRIS OUT¡Ù¤È¡ØJANE DOE¡Ù¤Î2¶Ê¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸¶ºî¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¡¢3000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¡¢¸½ºß¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×+¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤ÎÌ¡²è¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¡£Ãø¼Ô¤Ï¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥¢¥Ñ¥ó¥Á¡Ù¡Ø¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ù¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é³¨Íü¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëµ´ºÍ¤ÎÌ¡²è²È¡¦Æ£ËÜ¥¿¥Ä¥»á¡£¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤Ï¡¢¥Á¥§¥ó¥½¡¼¤Î°Ëâ¡¦¥Ý¥Á¥¿¤È¤È¤â¤Ë¥Ç¥Ó¥ë¥Ï¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÊë¤é¤¹¾¯Ç¯¡¦¥Ç¥ó¥¸¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ç¡¢¿Æ¤¬»Ä¤·¤¿¼Ú¶âÊÖºÑ¤Î¤¿¤á¥ÉÄìÊÕ¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤ëÃæ¡¢¥Ç¥ó¥¸¤Ï¥Ý¥Á¥¿¤È·ÀÌó¤·¡¢°Ëâ¤Î¿´Â¡¤ò»ý¤Ä¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤È¤·¤ÆÁÉ¤ê¡¢À¤¤Î°Ëâ¤ò¼í¤ë¥À¡¼¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡¡¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ç2018Ç¯12·î¤è¤êÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Æ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Îß·×3000ËüÉô¤òÆÍÇË¡£ÅâÆÍ¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤ëÆæ¤ä¾×·â¤ÎÅ¸³«¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¡Ö¤³¤Î¥Þ¥ó¥¬¤¬¤¹¤´¤¤¡ª2021¡×¥ª¥È¥³ÊÔ1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2020Ç¯12·î14ÆüÈ¯Çä¤ÎÆ±»ï¤Ë¤ÆÂè1Éô¡Ö¸ø°ÂÊÔ¡×¤¬´°·ë¤·¡¢2022Ç¯7·î¤è¤ê¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¤Ë¤ÆÂè2Éô¤ÎÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£2022Ç¯10·î¡Á12·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÉñÂæ²½¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤â¹â¤¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤ÎºÇ½ª²ó¤«¤é¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊª¸ì¤È¤·¤Æ±Ç²è²½¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¥Ç¥ó¥¸¤¬¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿¾¯½÷¡¦¥ì¥¼¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê±¿Ì¿¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤àÊª¸ì¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£