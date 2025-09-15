６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ」の片寄涼太が１５日、都内で映画「Ｂｙ ６ ａｍ 夜が明ける前に」（１０月３日公開、向井宗敏監督）の完成披露試写会に登場した。

夫と娘の３人で平穏な日常を送る元特殊急襲部隊で主人公の長瀬綾（武田梨奈）。彼女の元にかつての後輩から弟を探して欲しいと相談が。家庭の事情で午前６時まで協力することになり、犯罪組織と壮絶な戦いを繰り広げるノンストップ・クライムアクションとなっている。

今作で主題歌「朝日のように、夢を見て」を担当する片寄はスペシャルゲストとして登場。楽曲収録アルバム「Ｂｏｕｑｕｅｔ」にちなみ、主演の武田にブーケをプレゼントした。片寄は「出演した作品で舞台に出させていただくことは何度かあったんですけど、ソロの楽曲を寄与させていただいて、このような形で舞台あいさつに立つのは、緊張感と新鮮な気持ちがあって、とてもうれしく思います」と喜んだ。

武田は楽曲について、「素晴らしかった」と絶賛。「作品はだんだんダークになっていくんですけど、最後にこの曲が流れると、日常の温かさみたいなものを感じられた。素敵な楽曲を作品に沿えていただいて幸せです」と感謝した。

作品内では武田のアクションシーンが注目ポイントのひとつ。今後、アクションに挑戦してみたいかと聞かれた片寄は「機会をいただければ挑戦してみたいですけど、武田さんには勝てる気がしないです」と話し、会場の笑いを誘った。