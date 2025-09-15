Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦ÁÆÉÊ¡¡Î¥º§¤·¤¿²Öß·¹áºÚ¤Ë¥¹¥Ð¥ê¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤«¤ó¤¢¤«¤ó¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¤¬£±£µÆü¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¶á¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ëà¥³¥ó¥Èá¤Ç¤É¤Á¤éÂ¦¤«¤é¤â¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¿Íµ¤´ë²è¡Ö£±¿Í»¿ÈÝ¡×¤Ç¡¢£±£´Æü¤ËÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿À¼Í¥¤Î²Öß·¹áºÚ¤È¾®Ìî¸¾Ï¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ö·ëº§¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÆÉÊ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¡¡Á¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤è¡¢Î¥º§¤Ï¡£¤Û¤ó¤Þ¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤¡¤Ç¤â¡¢µ¤Éé¤¤¤»¤º¤Í¡©¡¡²Öß·¹áºÚ¤µ¤ó¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¤¿¤À¤¡¡ª¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤è¤¦¤³¤½¤©¡Á¡×¤ÈÎ¾¼ê¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢²Öß·¤¬À¼Í¥¤òÌ³¤á¤Æ²Î¤Ã¤¿¥¢¥Ë¥á¡Ö²½Êª¸ì¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖÎø°¦¥µ¡¼¥¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ò¤Þ¤Í¤Æ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ã¤À¤á¢ö¡×¤È²Î¤¤¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤è¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¦¤Æ¡£¤³¤ó¤Ê¤ó¤¢¤«¤ó¤è¡£¤¢¤«¤ó¤¢¤«¤ó¡£Î¥º§¤·¤È¤ë¤¬¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö²þ¤á¤ÆºÇ¶á¤Í¡¢¤â¤Ã¤È¤ß¤ó¤ÊÎ¥º§¤·¤¿¤é¤¨¤¨¤Î¤Ë¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ê¢Î©¤Ä¡ª¡¡²¶¤À¤±Î¥º§¤·¤Æ¤ë¤Î¡×¤ÈÍýÉÔ¿Ô¤ÊÅÜ¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤ÈÎ¥º§¤·¤Ê¤µ¤¤¡ª¡¡¤¢¤Ê¤¿¤¿¤ÁÂ¾¤Î¿Í¤â¡×¤È¤¤¤¤¡Ö²¿¤Ç¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ä¡©¡¡Ì²¤ì¤Ø¤óÌë¤Î¤³¤È¤â¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£