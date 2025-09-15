timelesz、新シングル「Steal The Show／レシピ」ジャケ写公開 FC限定盤2種も決定
【モデルプレス＝2025/09/15】timeleszが11月12日に発売するDouble A-sideSingle『Steal The Show／レシピ』のジャケット写真が公開された。
初回限定盤A、B、通常盤の表と裏で、それぞれの表題曲のイメージにリンクしたクールでスタイリッシュな雰囲気と、柔らかい表情で温かみのあるビジュアル両方が楽しめるデザインに仕上がっている。
“日本テレビ系バスケットボール応援ソング”の「Steal The Show」は、“世界を驚かす”というバスケ日本代表の覚悟を表現していると共に、時代の主役を目指すtimeleszの決意もリンクした“攻め“のダンスナンバー。これまで積み上げてきた時間、小さかった期待と自信を自らの努力で大きくしていく様、仲間や大切な人との絆など、誰しもが持つ逆境や目標に向かう上で磨いていく大切な事柄を歌に乗せた、聴く人全てに対する応援歌だ。
今作のタイトル「Steal The Show」は、楽曲中のラップパートに登場するフレーズで「主役の座を奪う」・「話題をさらう」などの意味があり、ラップパートの作詞は日テレ系バスケットボールスペシャルキャスターに就任した菊池風磨が担当。バスケ日本代表と、新体制をスタートさせたtimeleszの“高みを目指す”という共通の決意をリンクさせたメッセージにも注目だ。
もう一方の表題曲「レシピ」は松島聡が初主演、猪俣周杜が初出演するテレビ朝日系ドラマオシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』の主題歌。嬉しい時、楽しい時、大変な時。日々生きている中で大切な誰かと過ごす時間、支え合う気持ちが人生を彩る“レシピ”なんだ、という当たり前に過ごしている日常の幸せを歌った一曲。辛い瞬間があっても、美味しいご飯を食べて明日から頑張ろう！と優しく前向きな気持ちにしてくれるドラマの世界観にリンクした温かいポップソングになっている。
さらに、新体制初となるCDシングルの発売を記念してファミクラストア限定商品の発売が決定。これからも末長くたくさんのシングルをお届けできるようにという願いを込めた“寿”盤と、初ドーム公演の決定を記念した“祝”盤の2種をファンクラブ会員向けに販売する。（modelpress編集部）
＜初回限定盤A＞
■CD
M1.Steal The Show
M2.レシピ
M3.カップリングA
M4.カップリングA -Inst-
■Blu-ray／DVD
・「Steal The Show」Music Video
・「Steal The Show」
Live Performance@Yokohama Arena（8月7日収録）
・Making of 「Steal The Show」
・Behind of Jacket Shooting
■封入特典
・オリジナルトレーディングカードver.A
（2枚：集合1種＋両面ソロ絵柄4種のうち1種ランダム封入）
・シリアルコード入りプレイリストカード
＜初回限定盤B＞
■CD
M1.レシピ
M2.Steal The Show
M3.カップリングB
M4.カップリングB -Inst-
■Blu-ray／DVD
・「レシピ」Music Video
・Making of 「レシピ」
・スペシャルバラエティ映像（仮）
■封入特典
・オリジナルトレーディングカードver.B
（2枚：集合1種＋両面ソロ絵柄4種のうち1種ランダム封入）
・シリアルコード入りプレイリストカード
＜通常盤＞
■CD
M1.Steal The Show
M2.レシピ
M3.カップリングC
M4.カップリングD
M5.Steal The Show -Inst-
M6.レシピ-Inst-
M7.カップリングC -Inst-
M8.カップリングD -Inst-
■封入特典：・24P歌詞ブックレット
・オリジナルトレーディングカードver.C
（2枚：集合1種＋両面ソロ絵柄4種のうち1種ランダム封入）
・シリアルコード入りプレイリストカード
【3形態同時予約購入特典】
後日発表予定
＜寿！新体制1st CDシングル発売記念盤＞
■CD：M1.Steal The ShowM2.レシピ
■封入特典：・32P スペシャルフォトブック
・メッセージ入りtimelesz 寿！手形（全メンバー分計8種封入）
※これからもsecondzと手を取り合いながら末長く進んでいきたいという想いを込めて、メンバーの手形をプリントしたメッセージカードを封入。手形のサイズは実寸大となる。
・シリアルコード入りプレイリストカード
＜祝！新体制初ドーム公演決定記念盤＞
■CD：M1.レシピ M2.Steal The Show
■Blu-ray／DVD
・We’re timelesz LIVE TOUR 2025 episode 1 〜FAM〜
横浜アリーナ公演MC映像(8月6日収録)[約29分収録]
※2大ドーム公演サプライズ発表の瞬間も含んだ横浜アリーナ初日公演のMCパートを収録
・We’re timelesz LIVE TOUR 2025 episode 1 〜FAM〜
[千葉]ららアリーナ東京ベイツアー初日公演ダイジェスト
with メンバーコメンタリー
[Liveパート：約43分収録＋メンバーコメンタリー]
※ドームの道はここから始まった。新体制timelesz、記念すべきファーストライブのダイジェストをいち早くお届け。最初で最後の貴重な初ライブ映像をメンバー8人で振り返るヴィジュアルコメンタリー付きで収録。
＜LIVEパート収録内容＞Rock this Party／Baby What’s Your Name?／We’re timelesz／New phase／SWEET／Cream／スキすぎて／MC／INTERコーナー／本音と建前／革命のDancin’ night／ぎゅっと／RUN
※LIVEパートはコンサート全編収録ではなく、数曲を抜粋した内容となる。また、一部の楽曲を除いて完全収録ではなくダイジェスト収録となります。
■封入特典：シリアルコード入りプレイリストカード
