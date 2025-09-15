IVEレイ、美脚際立つパドルサーフィン姿公開「スタイル良すぎ」「海が似合う」と反響
【モデルプレス＝2025/09/15】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が15日、自身のInstagramを更新。海でのオフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】IVEレイ、海で美脚披露
レイは「YABAI夏」とつづり、海でのオフショットを公開。ラッシュガードにショートパンツ姿で美しい脚を披露し、パドルサーフィンを楽しむ様子が収められている。
この投稿にファンからは「スタイル良すぎ」「海が似合う」「楽しそう」「脚長くて細い」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
